ガリブアバディ：イランは外交を歓迎する

ABNA通信の報道によると、わが国外務省の法務・国際問題担当副大臣カゼム・ガリブアバディは、アル・アラビー通信とのインタビューで次のように付け加えた：テヘランは、イランがニューヨークで提示した計画に関するアメリカ側の懸念や見解に対する回答を最終調整している。

同副大臣は、イランは仲介者を通じた協議の後に自らの見解を表明すると述べ、次のように語った：テヘランは、提示される内容が現実的である限り、依然として外交に対して準備ができている。

ガリブアバディは強調した：イランは常に外交を歓迎しており、この点および対話の分野において、いかなる当事者に対しても怠慢を示したことはない。

同氏は述べた：自衛し戦うためのイランの準備は、同国が交渉に応じる準備よりも劣るものではない。

外務省の法務・国際問題担当副大臣は述べた：対話への参加を継続することは、政治的な柔軟性と外交プロセスに対するテヘランのコミットメントを示しており、アメリカもまた自らの義務の履行に戻るべきである。

ガリブアバディはさらに、テヘランはいかなる義務も違反していないと強調し、次のように付け加えた：ワシントンはイスラマバード覚書に基づく自らの義務を履行しておらず、この点で補償措置を講じる必要がある。

同氏は強調した：アメリカ側が自らのすべての義務を完全に踏みにじっている限り、この問題においてイランにより多くの柔軟性を示すよう期待すべきではない。