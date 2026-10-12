沖縄で米海兵隊員を逮捕、日本人女性殺害の疑い　米軍駐留をめぐり日本人の怒りが再び高まる

Abna通信社の報道によると、沖縄県警は2026年10月4日（日）、在沖米軍普天間基地所属の米海兵隊上等兵、「デビン・ジェイコブ・バラード」容疑者（20）を、殺人および強盗の疑いで逮捕した。被害者は那覇市在住の39歳の女性、「屋宜杏奈」さんである。

事件の詳細

警察の発表によると、女性は10月3日（土）の午前2時10分から4時15分の間に、那覇市の「若狭」地区にあるホテルで死亡し、財布とリュックサックが奪われた。司法解剖の結果、死因は絞殺による窒息だった。共同通信によると、女性の首にはひも状の物による圧迫痕のようなものが確認され、それ以外に目立った外傷は体に見られなかった。

事情に詳しい関係者によると、容疑者は事件の前に沖縄市の歓楽街で被害者とともにいるところを目撃されており、二人はそこからタクシーで那覇へ向かったとみられる。ホテルの防犯カメラには、女性と連れ立って館内に入る男の姿が映っていた。周辺の防犯カメラの映像にも、リュックサックを手に持ち、歩きながらその中をのぞき込む人物が確認された。

特定・逮捕の経緯

土曜日の午後11時30分、私服の警察官が、バラード容疑者が沖縄市の歓楽街を一人で歩いているのを見つけ、任意で事情を聴いた。両腕のタトゥーは、防犯カメラの映像と一致した。容疑者は自らの意思で警察署に同行し、日曜日の午前1時39分に逮捕された。警察によると、容疑者は日本の当局の拘束下にあり、警察は米軍の捜査機関と連携している。

バラード容疑者は容疑を否認し、事件については何も知らないと述べている。事件は10月5日（月）、那覇地方検察庁に送致された。

反応

日本政府は、駐日米大使の「ジョージ・グラス」氏に強く抗議し、こうした事件の再発を防ぐよう求めた。ガーディアン紙によると、日本の首相はこの事件を「凶悪な犯罪」と呼び、米軍の指揮官に対し、島内に駐留する軍人の規律を強化するよう求めた。

沖縄県の新知事に就任した「古謝玄太」氏は、米軍がこれまでに講じてきた再発防止策に触れ、部隊の教育や規律は「まったく機能していない」と述べた。また、事件を「許しがたい」ものであり、住民の間に怒りと衝撃を引き起こしていると語った。一方、米国大使は哀悼の意を表し、捜査に全面的に協力すると表明した。逮捕当日、市民は那覇市の県庁前広場で抗議集会を開いた。

タスニム通信によると、沖縄に駐留する米軍人は、この事件を受けて、1カ月間の外出禁止令と飲酒禁止措置に直面している。

なぜこの事件は再び住民の怒りに火をつけたのか

この殺人事件は、単発の出来事とは見なせない。多くの沖縄県民にとって、これは長い連鎖の新たな一環である。

第一に、部隊の過度な集中である。日本には約5万4000人の米軍人が駐留しており、その大半が沖縄にいる。日本国内の米軍施設の約70％が、この島に集中している。その結果、犯罪から騒音被害に至るまで、駐留がもたらす影響の主な負担が、一つの小さな県にのしかかっている。

第二に、犯罪の繰り返しである。過去10年間に、沖縄では米軍関係者による日本人女性の殺害事件が2件起きている。2016年のうるま市と、2019年の北谷町である。2016年の事件の犯人は、元海兵隊員で米軍基地の軍属であり、無期懲役の判決を受けた。数字も懸念される水準にある。2025年に日本の警察が把握した、米軍人とその関係者による刑法犯は101件で、過去22年間で最多だった。1995年に米軍人3人が12歳の少女を暴行し、大規模な抗議運動を引き起こした記憶は、今も生々しく残っている。

第三に、再発防止策への不信である。再発防止の教育や規律が機能していないという知事の発言は、地元当局が米側の保証を不十分とみていることを示している。事件のたびに外出禁止令や飲酒禁止といった措置が繰り返されることも、この不信を募らせている。

第四に、日米地位協定の見直しを求める声である。赤旗によると、事件現場周辺で取材に応じた那覇市民は、夜間に出歩くことへの恐怖や屈辱感を語り、「日米地位協定」（SOFA）の改定を求めた。

このため、バラード容疑者の事件は、裁判所の最終判断にかかわらず、米軍の駐留と、基地が沖縄にもたらす重い負担をめぐる日本の政治論議において、新たな要因となるとみられる。

（情報源：共同通信、琉球新報、NHK、赤旗、AP通信、AFP通信、タスニム通信）