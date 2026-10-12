戦争も論争も必要なかった、もし…

Abna通信社の報道によると、人類は歴史を通じて、最大の過ち、罪、不敬虔を統治の分野において示してきた。統治者や指導者、人々の運命を支配する者たちが犯した罪は、一般の人々の非常に大きな罪とも比較にならない。

この分野において、人類は理性と道徳と英知の恩恵をほとんど受けてこなかった。この分野では、人間生活の他の分野よりもはるかに論理が支配してこなかった。こうした無分別と非論理、腐敗と罪への汚染の代償を払ったのは、人類の一人ひとりであり、ある時は一つの社会の人々、またある時は複数の社会の人々であった。これらの政権は当初、個人による専制の形をとっていたが、その後、人間社会の変容とともに、集団的で組織化された専制へと姿を変えた。

それゆえ、神の偉大な預言者たちの最も重要な任務は、ターグート（神に背き、人々を支配する圧政的権力）と、神の恩恵を無駄にした者たちに立ち向かうことである。「و اذا تولّی سعی فی الأرض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل」(1)

クルアーンの節は、これらの腐敗した政権について、衝撃的な表現で語っている。彼らは腐敗を世界中に広げようと努めたのである。「ألم تری الی الّذین بدّلوا نعمة اللَّه کفراً و احلّوا قومهم دارالبوار جهنّم یصلونها و بئس القرار」(2)。彼らは神の恩恵、人間の恩恵、自然の恩恵を忘恩（クフラーン：神の恩恵に対する忘恩・不信仰）に変え、これらの恩恵を享受するはずだった人々を、自らの忘恩から生み出した燃え盛る地獄の中で焼き、炙ったのである。預言者たちは彼らに対して陣を構えた。もし預言者たちが世界のターグートや歴史上の反逆者たちと対峙しなかったならば、戦争も論争も必要なかったであろう。

クルアーンが「و کأیّن من نبیّ قاتل معه ربیّون کثیر」(3)と述べているのは、いかに多くの預言者が、神を崇拝する信者たちとともに戦闘と戦争に踏み切ったか、ということである。この戦争は誰を相手にしたものだったのか。預言者たちの戦いの相手は、まさにこうした腐敗した政権、人類を不幸に陥れ滅ぼした、歴史上の破壊的で反逆的な権力であった。

殉教した最高指導者による、体制の実務担当者との会見での演説、2002年3月18日

出典:

聖クルアーン 第2章（雌牛章／アル＝バカラ）第205節

وَإِذا تَوَلّیٰ سَعیٰ فِی الأَرضِ لِیُفسِدَ فیها وَیُهلِکَ الحَرثَ وَالنَّسلَ ۗ وَاللَّهُ لا یُحِبُّ الفَسادَ

訳：（その印は次のとおりである）彼らが背を向けて（あなたのもとを去って）ゆくとき、地上で腐敗をもたらそうと努め、農作物と家畜を滅ぼす。（神が腐敗を好まれないことを知りながら。）

聖クルアーン 第14章（イブラーヒーム章）第28節

أَلَم تَرَ إِلَی الَّذینَ بَدَّلوا نِعمَتَ اللَّهِ کُفرًا وَأَحَلّوا قَومَهُم دارَ البَوارِ

訳：あなたは見なかったのか。神の恩恵を忘恩に変え、自らの民を滅亡と破滅の家へと導いた者たちを。

聖クルアーン 第14章（イブラーヒーム章）第29節

جَهَنَّمَ یَصلَونَها ۖ وَبِئسَ القَرارُ

訳：（滅亡と破滅の家とは）地獄であり、彼らはその炎の中に入る。何と悪い住処であろうか。

聖クルアーン 第3章（イムラーン家章）第146節

وَکَأَیِّن مِن نَبِیٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّیّونَ کَثیرٌ فَما وَهَنوا لِما أَصابَهُم فی سَبیلِ اللَّهِ وَما ضَعُفوا وَمَا استَکانوا ۗ وَاللَّهُ یُحِبُّ الصّابِرینَ

訳：何と多くの預言者が、数多くの神の民とともに戦ったことか。彼らは神の道で自分たちに降りかかったことに対して、決して弱らず、力を失わず、屈服もしなかった。神は忍耐する者たちを愛される。