戦争も論争も必要なかった、もし…

Abna通信社の報道によると、人類は歴史を通じて、最大の過ち、罪、不敬虔を統治の分野において示してきた。統治者や指導者、人々の運命を支配する者たちが犯した罪は、一般の人々の非常に大きな罪とも比較にならない。
この分野において、人類は理性と道徳と英知の恩恵をほとんど受けてこなかった。この分野では、人間生活の他の分野よりもはるかに論理が支配してこなかった。こうした無分別と非論理、腐敗と罪への汚染の代償を払ったのは、人類の一人ひとりであり、ある時は一つの社会の人々、またある時は複数の社会の人々であった。これらの政権は当初、個人による専制の形をとっていたが、その後、人間社会の変容とともに、集団的で組織化された専制へと姿を変えた。
それゆえ、神の偉大な預言者たちの最も重要な任務は、ターグート（神に背き、人々を支配する圧政的権力）と、神の恩恵を無駄にした者たちに立ち向かうことである。「و اذا تولّی سعی فی الأرض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل」(1)
クルアーンの節は、これらの腐敗した政権について、衝撃的な表現で語っている。彼らは腐敗を世界中に広げようと努めたのである。「ألم تری الی الّذین بدّلوا نعمة اللَّه کفراً و احلّوا قومهم دارالبوار جهنّم یصلونها و بئس القرار」(2)。彼らは神の恩恵、人間の恩恵、自然の恩恵を忘恩（クフラーン：神の恩恵に対する忘恩・不信仰）に変え、これらの恩恵を享受するはずだった人々を、自らの忘恩から生み出した燃え盛る地獄の中で焼き、炙ったのである。預言者たちは彼らに対して陣を構えた。もし預言者たちが世界のターグートや歴史上の反逆者たちと対峙しなかったならば、戦争も論争も必要なかったであろう。
クルアーンが「و کأیّن من نبیّ قاتل معه ربیّون کثیر」(3)と述べているのは、いかに多くの預言者が、神を崇拝する信者たちとともに戦闘と戦争に踏み切ったか、ということである。この戦争は誰を相手にしたものだったのか。預言者たちの戦いの相手は、まさにこうした腐敗した政権、人類を不幸に陥れ滅ぼした、歴史上の破壊的で反逆的な権力であった。
殉教した最高指導者による、体制の実務担当者との会見での演説、2002年3月18日
出典:
- 聖クルアーン 第2章（雌牛章／アル＝バカラ）第205節
وَإِذا تَوَلّیٰ سَعیٰ فِی الأَرضِ لِیُفسِدَ فیها وَیُهلِکَ الحَرثَ وَالنَّسلَ ۗ وَاللَّهُ لا یُحِبُّ الفَسادَ
訳：（その印は次のとおりである）彼らが背を向けて（あなたのもとを去って）ゆくとき、地上で腐敗をもたらそうと努め、農作物と家畜を滅ぼす。（神が腐敗を好まれないことを知りながら。）
- 聖クルアーン 第14章（イブラーヒーム章）第28節
أَلَم تَرَ إِلَی الَّذینَ بَدَّلوا نِعمَتَ اللَّهِ کُفرًا وَأَحَلّوا قَومَهُم دارَ البَوارِ
訳：あなたは見なかったのか。神の恩恵を忘恩に変え、自らの民を滅亡と破滅の家へと導いた者たちを。
- 聖クルアーン 第14章（イブラーヒーム章）第29節
جَهَنَّمَ یَصلَونَها ۖ وَبِئسَ القَرارُ
訳：（滅亡と破滅の家とは）地獄であり、彼らはその炎の中に入る。何と悪い住処であろうか。
- 聖クルアーン 第3章（イムラーン家章）第146節
وَکَأَیِّن مِن نَبِیٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّیّونَ کَثیرٌ فَما وَهَنوا لِما أَصابَهُم فی سَبیلِ اللَّهِ وَما ضَعُفوا وَمَا استَکانوا ۗ وَاللَّهُ یُحِبُّ الصّابِرینَ
訳：何と多くの預言者が、数多くの神の民とともに戦ったことか。彼らは神の道で自分たちに降りかかったことに対して、決して弱らず、力を失わず、屈服もしなかった。神は忍耐する者たちを愛される。
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