ベセントの主張：ワシントンはイランの完全な孤立を追求している

アブナ通信社がアルジャジーラから引用した報道によると、米国財務長官スコット・ベセントは、自国がイランとの戦争後の広範な課題に直面する中間選挙の直前にある中、フォックスニュースとのインタビューで、ワシントンがイランに対する最大限の圧力キャンペーンの後、今やテヘランの外部世界との経済的つながりを断ち切ることを目的とした「完全な孤立」戦略を追求していると主張した。

ベセントは、アメリカがイランに関連する暗号通貨資産の押収と海上封鎖の強化によってテヘランへの圧力を続けると主張した。彼はまた、ホルムズ海峡の閉鎖とこの戦略的な海峡での危機に伴う燃料価格の高騰に言及することなく、イランはもはや自国の船に石油を持っておらず、この国のキャッシュフローはマイナスになっていると主張した。

米国財務長官はさらに、イランは毎晩ドローンを飛ばしているが、監視能力を失っており、この国のドローンは一部の船を標的にしていると主張した。

ベセントは以前にも、ワシントンはイランに関連する約10億ドルの暗号通貨資産を押収し、陸路と海路の貿易ルートを制限することによってテヘランをさらに孤立させる意図があると述べていた。