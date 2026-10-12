イエメンに対するサウジアラビアの惨状；リヤドの威信は失墜

アブナ通信社がデイリースター紙から引用した報道によると、サウジアラビアは最先端兵器の購入に巨額を費やしたが、イエメン武装勢力の成功した作戦、特にリヤド空港への攻撃がこの国の弱さを明らかにした。

10年以上でサウジアラビアへの最も激しい攻撃の中で、土曜日にリヤド空港が標的とされ、その結果13人が死亡し、300人以上が負傷した。この攻撃により、各国は自国民にこの空港から遠ざかるよう警告した。

軍事装備の輸入国としてのサウジアラビアの無力さ

イエメンの度重なるミサイルおよびドローン攻撃は、莫大な石油資源を持つにもかかわらず、安定した国としてのサウジアラビアの威信を傷つけた。これらのイエメン武装勢力の攻撃はサウジアラビアの防空システムに圧力をかけ、おそらくこの国の迎撃ミサイルの備蓄を減少させている；世界中で不足が報告されているミサイルである。

イエメンのミサイルは、リヤド空港を含む石油施設や空港への攻撃において、何度もサウジアラビアの防衛システムを突破した。

ロンドンに拠点を置くリスクコンサルティング会社MENA Analyticaのアンドレアス・クリーグは述べた：パトリオット、THAAD、戦闘機、その他のセンサーからなる多層システムでさえ、面積約220万平方キロメートルのサウジアラビアほどの広さの国の上空に、侵入不可能なドームを構築することはできない。サウジアラビアはリヤド、空港、石油施設、軍事基地、そして広大な重要インフラを継続的に保護しなければならない。