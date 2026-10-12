アラグチ：ミナーブの学校への攻撃という犯罪の加害者は責任を負うべきだ

アブナ通信社の報道によると、わが国の外務大臣セイエド・アッバース・アラグチは、ソーシャルネットワークの一つにある自身の個人ページで、ミナーブのシャジャレ・タイイベ学校の生存者の一人の生徒から手紙を受け取ったことを伝えた。

アラグチは書いた：今日、国際会議「エコサイド；沈黙の犯罪」の傍らで、ミナーブのシャジャレ・タイイベ学校の生存者の生徒ファーテメ・ザフラー・シェイフアーバーディからの手紙を受け取った。

彼は付け加えた：この手紙の中で彼女は、友達であり同級生であるニヤーシュ、ソナーズ、バーラーン、ゼイナブを思い出している；アメリカによるミナーブのシャジャレ・タイイベ学校への攻撃で殺害された子供たちである。

わが国の外務大臣は続けた：ファーテメ・ザフラーは、友達について語り、彼女たちの記憶を生かし続けるために生き残ったと書いている。彼女はまた国連に対して、なぜこの惨事に対して、そして子供の権利を守るために何の行動も起こさないのかと問いかけ、イランの人々に対して友達を忘れさせないように求めている。

アラグチは強調した：私と外務省の同僚にとって、この手紙を受け取ることは、ミナーブの殉教した子供たちへの共感を超えた責任である；私たちの真の責任は、真実を記録し、この犯罪の法的および国際的な追及を行い、その犯罪の実行者と命令者に責任を負わせることである。

最後に彼は書いた：ファーテメ・ザフラーの声とミナーブの子供たちの物語を国際機関に届けることを自分の義務と考えている。