アブナ通信社がアル・マアルーマ紙から伝えたところによると、イラク調整枠組み連合のムイン・アル＝カーズィミー氏は、アメリカ政府が依然としてイラク経済の重要部門における影響力の拡大を試みていると強調した。

同氏は付け加えた：アメリカはイラクに対する経済的後見権を行使し、特に石油・エネルギー部門において戦略的かつ敏感な意思決定を掌握しようとしている。

アル＝カーズィミー氏は述べた：現在の段階で私たちは石油・エネルギー部門をアメリカの影響から解放し、投資プロジェクトにおけるアメリカ企業の独占を止めなければならない。そうでなければ、イラクのエネルギー安全保障は外国による恐喝にさらされることになる。私たちは東と西の他の大手企業とも協力すべきである。

これらの警告は、イラクの石油を「シェブロン」のような大手アメリカ企業を通じて地中海に結びつける試みが進行中である中で発せられている。それらの企業は、占領下のパレスチナにおける「タマル」や「レヴィアタン」を含むガス田の開発を担っている企業と同じである。これは、地域のエネルギー部門をワシントンの監督下にある単一の管理センターの下に置こうとする試みを示している。その目的は石油の役割を無効化し、将来においてそれがシオニスト政権に対する政治的または経済的圧力の手段として使用されないことを保証することである。