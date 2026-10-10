トランプの選挙戦略と1月中旬までのイランのリスク

ホセイン・ラジャイ、政治専門家；ドナルド・トランプは、アメリカ議会の中間選挙で敗北する可能性がある場合、新しい議会が発足する前にイラン問題を解決するための黄金の2ヶ月（11月中旬から1月中旬まで）しか残されていないことをよく承知している。彼の見解では、イランに対する決定的な勝利を達成することが、民主党議会の圧力から逃れる唯一の方法である。したがって、この「ギャンブラー」が再び自分と自国の未来を危険にさらし、アメリカのすべての軍事・経済・政治的力をイラン国民を跪かせるために費やすという推測は、荒唐無稽ではない。共和党が選挙で勝利した場合でも、彼の戦略は依然としてアメリカ国民の資源を自分と近親者の個人的利益のために犠牲にすることであろう。ただしそのシナリオでは、彼にはイラン国民との衝突のための2年間の機会があるという違いがある

一方、トランプは中間選挙の前にイランとの広範で長期にわたる戦争に巻き込まれることを望んでいない。そのような戦いはアメリカのエネルギー危機を悪化させ、国民の不満を高めることで、議会における共和党のさらに深刻な敗北をもたらす可能性がある。トランプは民主党の潜在的な多数派に対するこれらの議員の支援を極めて必要としており、彼らの支援を失うことや彼の党派的地位の崩壊は、彼の政治的将来への致命的な打撃となるであろう。このような状況において、彼と彼の顧問チームの見解では、電撃的で騒々しい作戦を実行し、その後戦争の終結を宣言することが、物価状況に不満を持つ有権者に少なくとも勝利の感覚を植え付けるためのより好ましい選択肢である

ここ数週間のアメリカ人の地域における軍事配置と、イスラエルの当局者やヨーロッパおよびアラブ諸国の首脳との協議は、そのような計画の存在を示している。ケラン山と10月7日（アル・アクサの洪水作戦の記念日）の暗殺目標への同時攻撃のような計画は、イスラエル選挙におけるネタニヤフへの多大な助けとなり、また議会選挙におけるトランプと共和党の状況にも役立つ可能性があった

この計画の実行が遅れている理由は二つの要因で探すことができる。第一に、そのような計画は、戦争の終結宣言がイランの広範な報復の手を縛り、イラン側は最大でもすでに破壊されたアメリカの軍事基地を標的にするにとどまるという前提に基づいている。第二の要因は、この計画の有効性が暗殺目標の入手可能性とイランにおける内乱の創出にかかっていることである