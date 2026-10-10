アンサールッラー：イエメンはサウジアラビアの後見の終わりまであと一歩

ABNA通信がアル・マシラから引用した報道によると、イエメンのアンサールッラーの政治事務局のメンバーであるアリー・アル＝イマードは、イエメンがサウジアラビアと外国勢力の介入と後見を最終的に終わらせるまであと一歩の段階に達したと強調した

彼は、イエメンがその古代の歴史とイスラム的、アラブ的、中枢的な深みにふさわしい、国際的、地域的、統治的レベルでの高く先導的な地位を獲得しつつあると述べた。また、完全な勝利を達成し、繁栄、自由、独立への道におけるイエメン国民の目標を実現するための、積極的かつ運命的な参加の継続の必要性を強調した

アル＝イマードはバブ・エル・マンデブ海峡をこの戦いにおける最も重要な表題と見なし、この戦争は参入する誰にとっても敗北を伴うと強調した。なぜなら、イエメンに対する連合に参加した者は誰であれ、戦場から離脱したか、自国の内部問題のために崩壊したからである

彼は、トルコ、パキスタン、カタールを含む地域的および国際的な当事者をこの戦いに駆り立てるためのアメリカの広範な圧力に言及し、「アル＝アマリカ」、「タワーリ」、「ディル・アル＝ワタン」などの新しい地元名の覆いの下でタクフィール主義グループとISISを再建する試みについて伝え、イエメンは自国の軍隊の能力、潜在力、意志を有することで、侵略者を罰し、その目標を粉砕し、自国の主権を保護することができると強調した

アル＝イマードはサウジ政権をシオニスト計画の実行部門と呼び、反対派の弾圧とサウジのジャーナリスト、ジャマール・ハーショグジをのこぎりで殺害することによってその犯罪的性質を示した

アル＝イマードはイエメンとナジュドにおけるこの政権の一連の犯罪に言及し、この政権は力の言語しか理解せず、扇動と流血のためのメディア依存と財政支援の影の中で、人間性や兄弟愛の言語で説得することはできないと述べた

彼は政治と軍事の場面の正確な分析において、ムハンマド・ビン・サルマンがアメリカの青信号と支援を得て、戦争を燃え上がらせシオニストの利益を保護するために、サウジ家門を犠牲にして権力を掌握したと明言した。ビン・サルマンは権力の座での地位を維持するために、サウジアラビア、石油、経済、さらには自国の航空機さえも焼き払う用意がある