ABNA通信の報道によると、シオニストサイトのティルムはヨセフ・ザイラ執筆の記事を公開し、シオニスト体制で流布されている経済的抵抗と株式市場の肯定的な指標に関するメディアの物語が真実ではなく、誤解を招くものであると強調した

この報告によると、シオニスト体制の、2023年以降の絶え間ない戦争の影の中での経済状況の改善に関するメディア宣伝は、これらの戦争を正当化するための覆いとして使用されている。一方で、体制の経済は深刻な打撃と損失を被っている

費用の増加と予算赤字の前例のない急増

戦争の直接的費用は、シオニスト体制における軍事費の数倍の増加をもたらした。この増加は、年間費用が550億シェケル増加することを意味する。つまり、毎年、シオニスト一人当たり5千シェケル、イスラエル人家族一家族当たり15千シェケルの追加財政負担が課せられることになる

さらに、一般予算の赤字は前例のない形で増加した。2022年にはわずか1.8パーセントであったこの数字は、2023年には7.1パーセントに達し、2024年には9パーセントに増加した

公的債務もGDPの60.5パーセントから68.5パーセントに増加した

シオニスト体制の内閣は、この状況を補うために間接税の引き上げと、保健や教育などの都市公共サービスの予算削減に踏み切った

体制における経済危機は直接予算に限定されず、需要の減少と経済不況の深刻化に起因する間接費用も含む。この記事では、隠されており株式市場のグラフには見えない第三の側面が指摘されている。この費用には、人的資本の喪失と投資を妨げるリスクの増加が含まれる