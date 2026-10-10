ガリバフ、ルビオへの言葉：あなた方はイラン人の前で膝を屈するだろう

ABNA通信の報道によると、モハンマド・バーゲル・ガリバフは、アメリカ国務長官マルコ・ルビオのイランの文明に関する最近の暴論に反応して、自身のアカウントに次のように書いた：歴史を通じて、私たちイラン人は、自らを世界の支配者と宣言し、古代文明を時代のページから消し去ろうとした者たちと向き合ってきた

彼は付け加えた：彼らは火と炎とともに来たが、塵と屈辱とともに去った

ガリバフは断言した：アレクサンドロスの遺産を求める者たちは、ウァレリアヌスの運命を迎えるだろう。あなた方は膝を屈するだろう