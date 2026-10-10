革命指導者：最近の戦争におけるファラジャの顕著な影響の兆候がより明らかになった

Mehr通信の報道によると、治安週間に関して公表された最高指導者のメッセージには次のように記されている：指揮・参謀部門から警察署や派出所に至るまでの様々なレベルにおける安全保障確保のためのファラジャの顕著な役割は近年より際立つようになり、この影響の兆候は第二および第三の押し付けられた戦争においてより明らかになった

この安全は社会における社会的、道徳的側面および公共の安寧の様々な次元を提供し、このような価値ある奉仕は神の道におけるジハードに加えて、強力な社会的支持基盤を有している。指揮・参謀部門から警察署や派出所に至るまでの様々なレベルにおける安全保障確保のためのファラジャの顕著な役割は近年より際立つようになり、この影響の兆候は第二および第三の押し付けられた戦争においてより明らかになった。犯罪的なアメリカ・シオニストの敵がファラジャの様々なレベル――最高位からその先鋒に至るまで――を打撃することに集中し固執したことも、この機関の重要性をこれまで以上に明らかにした。しかし、歴史を通じて類例のない、社会の秩序と安全の基盤に対するこの絶望的な努力と悪意ある打撃は、勇敢なファラジャの部隊がその使命から僅かたりとも後退する原因とはならず、甚至街道や車両においても、自分たちの拠点や本部で果たしていたのと同じ役割と任務を遂行した