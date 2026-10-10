バゲルザデ：イランの人々は自らの未来を手放さない

ABNA通信の報道によると、アリーアスガル・バゲルザデはタンザニアのアルーシャで開催中の世界列国議会同盟（IPU）若手議員会合において、若者が世界の未来を形作ると強調し、次のように述べた：今日、私は生きること、学ぶこと、スポーツをすること、家族を築くこと、より良い未来を作ることを望む世代の代弁者として話している

イスラム諮問評議会におけるバーボルサルおよびフェレイドゥンケナールの国民代表は、良い統治の最も重要な基盤の一つは国民の声を聞くことであると述べ、さらに付け加えた：今日、この会合で私はイランの若者の声であり、人権、安全、発展、そして若い世代の未来についての彼らの疑問を提起する

バゲルザデはイランにおける米国とシオニスト政権による民用施設への攻撃に言及し、次のように述べた：病院、救護センターと赤新月社、大学、そして国の重要なインフラが攻撃され、人々が医薬品や医療機器の制裁に直面しているとき、人権の居場所はどこにあるのかという疑問が生じる

彼は続けた：国民に属するインフラと若者の未来が攻撃の標的とされているときに、どのように社会のエンパワーメントについて語ることができるのか。病人の生存への希望が危険にさらされ、一世代の科学と知識の未来が損なわれ、国民の発展と進歩の権利が脅かされているときに、どのように若者への平等な機会について語ることができるのか

この会合におけるイランの若い代表は、「これは本当に私たちが次の世代のために築こうとしている世界なのか」という問いを提起し、民用インフラへの攻撃の人道的および開発上の影響に対する国際社会の注目の必要性を強調した

バゲルザデはさらに米国とシオニスト政権の行動を批判し、次のように述べた：これらの攻撃は単なる計算違いや人為的ミスと呼ぶことはできない。彼によれば、事実調査報告書もまた、これらの行動が意図的かつ組織的であり、イランの人々の安全、人間の尊厳、生存権、そして国の発展と進歩の道を標的にしたことを示している