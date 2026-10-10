「我らの一員ではない」――イマーム・アッ=リダー(AS)が示す真のシーア派の線引き

Abna通信社の報道によると、イマーム・アッ=リダー(AS)は次のように述べた。「شِیعَتُنا الْمُسَلِّمُونَ لِأمْرِنا الْآخِذُونَ بِقَولِنا، الْمُخالِفُونَ لِأعْدائِنا فَمَنْ لَمْ یَکُنْ کَذالِکَ فَلَیْسَ مِنّا.」；「我々のシーア派とは、我々の『命令』（アムル）に服従し、我々の『言葉』に従い、我々の敵に反対する者たちである。そうでない者は、我々の一員ではない」。[1]

この光り輝くハディースは、シーア派信仰について、最小限でありながら極めて断固とした定義を示している。この観点では、「シーア派」とは、主張や中身のない愛情によって得られる称号ではなく、アフルルバイト(AS)の「命令」への服従、その「言葉」への従順、そして彼らの敵との線引きという三つ組なのである。

「命令」への服従

「شِیعَتُنا الْمُسَلِّمُونَ لِأمْرِنا」のクルアーン的根源。出発点は服従である。「命令」への服従とは、ウィラーヤ（神によって定められたイマームたちの権威と導き）を受け入れ、イマームの命令に身を委ねることである。聖クルアーンは、この服従を神と使徒への服従と並べて位置づけている。﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنکُمْ﴾；「信仰する者たちよ、神に従え。また、使徒とあなた方の『ウルル・アムル』（権威を担う者たち）に従え」。[2] 「ウルル・アムル」とは、まさにイマーム・アッ=リダー(AS)のハディースが、シーア派の服従の基準として「命令」を挙げている者たちである。

重要なのは、この節において、「従え」という語が「ウルル・アムル」に対しては繰り返されていないという点である。つまり、彼らへの服従は、神と使徒への服従の延長線上にあり、それと並列のものではない。「従え」が繰り返されないのは、彼らが神の法の単なる執行者であり、自ら立法する独立した権限を持たないことの表れである。イマームの「命令」への服従とは、実際には、神と使徒が示した同じ道への服従にほかならない。

「言葉」への従順：フッジャ（人類に対する神の決定的証拠）に耳を傾ける

「الآخِذُونَ بِقَولِنا」。真のシーア派は、実践において服従するだけでなく、アフルルバイト(AS)の「言葉」を受け取り、それに従って行動する。この「言葉への従順」は、殉教した最高指導者、アーヤトッラー・セイエド・アリー・ハーメネイー師が繰り返し強調してきた節に根ざしている。﴿وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾；「使徒があなた方に与えたものは受け取り、彼が禁じたものは控えよ」。[3]

アッラーメ・ジャヴァーディー・アーモリー師は、この節の注釈において、「ما آتاکم」の「ما」は無限定であり、戦利品の財産だけでなく、法規、規則、法令を含むと明言している。[4] アーヤトッラー・セイエド・アリー・ハーメネイー師は、シーア派信仰の真の意味を説明する中で、愛情だけでは十分でないとしている。「信徒の長（アミール・アルムーミニーン）(AS)への愛は非常に価値がある……しかし、愛情だけでは十分ではない。従い、追随することが必要である。世界でシーア派の名で知られている我々は、シーア派をこのように解釈してきた。『الشّیعة من شایع علیّا』。我々は彼の後に従って進み、彼の目標を追求しなければならない」。[5] これこそが「言葉への従順」、すなわち、イマームの言葉を行動の基準とすることであり、単に心の中で愛するだけではないということである。

敵への反対：避けられない線引き

「الْمُخالِفُونَ لِأعْدائِنا」。第三の柱は境界線の画定である。アフルルバイト(AS)の敵に対して立場を取らずにシーア派であることは不可能である。聖クルアーンは、真の信者を描写して次のように述べている。﴿أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ﴾；「不信仰者に対しては厳しく、互いの間では慈悲深い」。[6] この節は二重の基準を示している。真理の敵に対する厳しさと、信仰者同士の間の慈悲である。アーヤトッラー・セイエド・アリー・ハーメネイー師は、イマーム・アッ=リダー(AS)とアフルルバイト(AS)の言行（スィーラ）に関する示唆に富む談話の中で、この敵への反対は、他のイスラム諸派の信徒への敵意を意味しないと明言している。同師は次のように強調する。「アメリカとシオニストと世界の傲慢な者たちは、シーア派にもスンニ派にも関心を持っていない。両者の敵である」。[7] したがって、「敵への反対」とは、クルアーンとアフルルバイト(AS)の敵であり、イスラム共同体（ウンマ）の弱体化を狙う者たちに反対することであり、枝葉（フルー、法学の細目）において我々と意見を異にするムスリムの兄弟たちへの敵意ではない。このハディースの内容は、他の伝承集にも類似した表現で記されており、イマームたちがこの基準を重視していたことを示している。

イマーム・ムハンマド・バーキル(AS)もまた、「ウルル・アムル」の解釈において次のように述べた。「إیّانا عنی خاصّة، أمَرَ جمیع المؤمنین إلی یوم القیامة بطاعتنا」；「神は我々のみを意図し、復活の日に至るまですべての信者に、我々に従うよう命じた」。[8]

重要なのは、このハディースにおける「服従」が「盲目的服従」とは異なるという点である。絶対的な服従は、無謬者（マアスーム）に対してのみ意味を持つ。神が、罪を犯しうる者に従うよう命じることは決してないからである。アーヤトッラー・セイエド・アリー・ハーメネイー師もこの点について次のように述べている。「神の聖者たち、預言者、無謬のイマームたち(AS)への服従の良さは、彼らが無謬であると確信できる点にある。彼らの語ること、命じることは、疑いなく創造主への不服従となるものと相容れず、むしろ創造主への服従そのものである」。[9]

イマーム・アッ=リダー(AS)：このハディースの実践的な体現

イマーム・アッ=リダー(AS)自身が、この三つ組の完全な体現者であった。同イマームのホラーサーンへの強制的な旅は、マアムーンの圧力によるものであったが、イマームの服従と英知のおかげで、アフルルバイト(AS)の学派は孤立から脱した。アーヤトッラー・セイエド・アリー・ハーメネイー師はこの点について次のように述べている。「殉教者たちの長（サイイド・アッ＝シュハダー）(AS)の殉教後、孤立し虐げられていたアフルルバイト(AS)の学派は、あの旅の成果によって孤立から脱し、シーア派の人々は、歴史の中でシーア派を守り抜くことのできる気概を得た」。[10]

イマーム・アッ=リダー(AS)の言行（スィーラ）における輝かしい点は、同イマームが、マアムーンの圧政の機構に反対しながらも、決して理性とイスラムの団結の限界を越えなかったことである。学術的な交渉、さまざまな宗教の学者たちとの討論、反対者への賢明な対応は、いずれも「敵への反対」が悪口や罵倒を意味しないことを示している。アーヤトッラー・セイエド・アリー・ハーメネイー師は、この同じ言行（スィーラ）を強調して次のように述べている。「この種の事柄を立証する場は、専門家の間、専門家集団の間、そしてエリートの間である。しかも、こうした場合の議論は神学的かつ論理的な議論でなければならない。悪口、あら探し、罵倒……はイスラムの敵への手助けである」。[11]

「我らの一員ではない」という基準

ハディースの結びは衝撃的である。「فَمَنْ لَمْ یَکُنْ کَذالِکَ فَلَیْسَ مِنّا」；このようでない者は、我々の一員ではない。この一文は、シーア派信仰を、世襲的で感情的なアイデンティティから、実践的な責務へと変える。アーヤトッラー・セイエド・アリー・ハーメネイー師は、まさにこの意味を深く説明して次のように述べている。「神に従順である者だけが、我々のイマームたちである。彼らは神への服従によってのみイマームとなった……預言者はファーティマ・ザフラー(SA)に、『我々との家族的な縁は、神の御前でそなたの役には立たない』と言った」。[12] この言葉は、アフルルバイト(AS)に最も近い人々でさえ、服従と従順という基準で測られることを示している。

したがって、イマーム・アッ=リダー(AS)のハディースは、真のシーア派のために三重の道筋を描いている。命令への服従、言葉への従順、そして敵への反対である。これらは三つの別々の道ではなく、ひとつの真理の三つの辺である。イマームの「命令」を受け入れても、その「言葉」を捨てる者は、真に服従してはいない。「言葉」を受け入れても、敵に対して立場を持たない者は、真に従ってはいない。そして両方を持っていても、「命令」に実践において服従しない者は、根拠のない主張をしているにすぎない。

殉教した最高指導者、アーヤトッラー・セイエド・アリー・ハーメネイー師は、イマーム・アッ=リダー(AS)の言行（スィーラ）と、アフルルバイト(AS)の教えを「今日の言葉で、シーア派でない聴衆にも理解できるように」[13]説明する必要性を強調し、このハディースが今日も生きており、現在の緊張に満ちた世界におけるシーア派信仰の主張を測る基準であることを我々に教えている。シーア派であることは主張ではない。服従であり、従順であり、真理の敵との意識的な線引きである。

脚注:

[1] 『ワサーイル・アッ＝シーア』、第18巻、83頁、第28伝承。

[2] 聖クルアーン、婦人章（アン＝ニサー章）、59節。

[3] 聖クルアーン、集合章（アル＝ハシュル章）、7節。

[4] ジャヴァーディー・アーモリー、アブドゥッラー、『タフスィール・タスニーム』、集合章7節の注釈。

[5] アーヤトッラー・セイエド・アリー・ハーメネイー師の談話、2008年7月16日。

[6] 聖クルアーン、勝利章（アル＝ファトフ章）、29節。

[7] イマーム・アッ=リダー(AS)聖廟の巡礼者との面会におけるアーヤトッラー・セイエド・アリー・ハーメネイー師の談話。

[8] アル＝クライニー、ムハンマド・イブン・ヤアクーブ、『アル＝カーフィー』、第1巻、「ما فرض الله عز وجل من طاعة الأئمة」の章。

[9] アーヤトッラー・セイエド・アリー・ハーメネイー師の談話、2013年7月23日。

[10] イマーム・アッ=リダー(AS)聖廟の巡礼者との面会におけるアーヤトッラー・セイエド・アリー・ハーメネイー師の談話。

[11] アーヤトッラー・セイエド・アリー・ハーメネイー師の談話、2008年7月16日。

[12] アーヤトッラー・セイエド・アリー・ハーメネイー師の談話、2010年7月3日。

[13] アーヤトッラー・セイエド・アリー・ハーメネイー師の談話、2008年7月16日。

フィルーゼ・デルダーリー；研究者、メディア・SNS活動家