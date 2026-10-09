アメリカとシオニスト政権は現代における最も犯罪的な敵である

ABNA通信がアル＝マシラから引用した報道によると、イエメンのアンサールッラー運動の指導者は、サヌアでの追悼式がサウジ軍の空爆の標的となり数十人の殉教者と負傷者を残した「ホールの犯罪」として知られる大虐殺の10周年に際しての演説で、イエメンと地域の最新の展開を検討した。

シオニスト政権とアメリカは現代における最も犯罪的な敵である

サイード・アブドゥルマリク・バドルッディーン・アル＝フーシはこの演説で述べた：敵はその反逆、犯罪、圧制、暴虐を増大させており、我々の時代においてシオニストの敵、アメリカ、およびこの政権の他の支持者は、これらの犯罪の最も顕著な例である。またサウジの侵略者も、現代および我々のアラブとイスラムの舞台において最も頑固な敵の最も顕著な例の一つである。サウジ政権は自らをイスラムの旗の担い手と称し、統一の言葉をその国旗に掲げているが、この旗の剣は我々の民に対してのみ鞘から抜かれている。サウジアラビアの旗にある剣は、ウムマの敵に対して決して振るわれることがなく、彼らに対して一度たりとも立場を取ったことがない。サウジの侵略者がアメリカとイスラエルに対して一度でも軍事的立場を取ったことがあるだろうか？

サウジの旗にある剣はウムマの敵に対して決して振るわれることがない

アル＝フーシは続けた：サウジの敵は、攻撃される目標の決定においてアメリカとイギリスに依存している。イエメンへの侵略におけるサウジアラビアの方法は、イスラムの価値と教え、生来の価値、国際法と矛盾するシオニスト的、悪魔的、圧制的なアプローチに基づいている。サウジの敵が訓練する軍事編成は、捕虜をイスラムの教えと価値、およびイエメン人民の生来の慣習と何の関係もない野蛮な方法で扱う。あらゆる見る者が観察する光景は、サウジの侵略行為によって近親者を失った女性、子供、殉教者、負傷者とその家族の痛ましい光景である。ハッジャのアリ・アドリ一家に対するサウジの敵の犯罪は、一家を完全に絶滅させ、サウジの侵略者は他の州でも犯罪を続けている。サウジの敵は、マフラク・マウィヤ地区のように、市民をその家や市場で標的にしている。市場は人々の集会と出会いの場であり、家や市場と戦線との間に何の曖昧さもない。