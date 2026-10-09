イズディ少将：我々はホルムズ海峡の防衛に完全な準備がある

ABNA通信の報道によると、モスタファ・イズディ少将、イスラム革命防衛隊総司令官代理は、ペルシャ湾とホルムズ海峡地域における革命防衛隊の部隊の準備に言及し、述べた：イラン・イスラム共和国の軍隊は、戦闘準備と作戦能力をもって、この戦略的地域の警護と防衛の任務を遂行している。

同氏は付け加えた：「マディナトゥン・ヌール」基地の戦士たちはこの土地の子らであり、聖戦防衛時代の遺産とスレイマニ殉教者、ハッラジ殉教者、バクリ殉教者などの殉教者たちの奮闘の遺産である戦闘部隊において、意志ある指揮官と準備された戦士たちとともに、この戦略的地域の防衛に準備している。

モスタファ・イズディ少将は述べた：これらの戦士たちは鋼の意志、強力な作戦計画、先進的な戦術と技術の活用により、敵に対するこの地域の運命的な防衛に自らを準備してきた。

イスラム革命防衛隊総司令官代理は述べた：ホルムズ海峡はイラン国民に属し、この土地の子らは革命防衛隊の陸軍、海軍、航空宇宙軍において、イラン・イスラム共和国軍の兄弟たちとともに、一つの手のようにこの地域の警護と防衛の任務を担っている。

同氏は続けた：これらの地域で行われた視察は、世界の大国に立ち向かいイラン国民のために偉大な勝利を達成した聖戦防衛時代の戦士たちの同じ子らが、今日も同じ道を続けていることを示している。

イズディ少将は地域における戦士たちの準備に言及し、述べた：ホルムズ海峡は今日、イスラムの戦士たちの手中にあり、その管理下にあり、この地域における防衛措置と戦闘準備は日ごとに広範かつ強力になっている。