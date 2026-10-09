バガイ：現実の歪曲はアメリカの度重なる合意違反を覆い隠せない

ABNA通信の報道によると、イスマイル・バガイ、外務省報道官は、マルコ・ルビオ米国務長官が「イランは何度も合意の機会を逃した」と主張したことへの回答として、述べた：歴史的事実の歪曲は、アメリカの度重なる合意違反の現実を世論の意識から取り除くことはできない。

バガイは、2018年の核合意からの一方的離脱、外交プロセスの破壊、交渉中のイランに対する軍事侵略、およびその後の6月18日の了解覚書の違反など、アメリカの度重なる背信行為を指摘し、アメリカを地域の現存する不安定とアメリカおよび世界におけるその経済的影響の責任者と見なし、強調した：責任転嫁と揺れ動く言辞は、違法な戦争と犯された犯罪の原因者を責任追及するよう求めるアメリカと世界の世論の要求を覆い隠すことはできない。

イランのアメリカ提案への回答は仲介者を通じて提示される

外務省報道官はまた、イラン・アメリカ交渉の最新の展開についての質問への回答として、述べた：すべての戦線における押し付けられた戦争の終結とペルシャ湾地域およびホルムズ海峡への安全の回復に対するイラン・イスラム共和国の考慮事項と条件は明確かつ断固として説明されており、相手側の提案に対しても仲介者を通じて必要な回答が提示される。

バガイは明言した：イランとアメリカの間のメッセージの交換は仲介者を通じて行われる。