ペゼシュキアン：敵はイランをそう簡単に包囲できない

ABNA通信の報道によると、マスード・ペゼシュキアンは本日木曜日の夕方、トルクメニスタンへ出発する前に、独立国家共同体首脳理事会の二つの会議——特別客として——およびカスピ海沿岸諸国首脳の環境会議に参加し演説するため、次のように述べた：この訪問はトルクメニスタンのセルダル・ベルディムハメドフ大統領の公式招待により行われる。

同氏は、カスピ海が現在環境上の脅威にさらされており、カスピ海沿岸諸国首脳の環境会議への参加がこの観点から重要であると指摘し、次のように付け加えた：カスピ海は将来の世代のための資本であり、もし環境が損なわれれば、カスピ海沿岸諸国に多くの問題が生じるだろう。

大統領は続けた：既存の汚染、カスピ海への流入減少と乾燥、さらには水産物の漁獲増加は、この地域が直面している問題であり、この訪問でこれらについて協議が行われる予定である。

ペゼシュキアンは強調した：さらに、トルクメニスタンへの訪問は、これら二つの会議に参加している国々と、多国間関係と単独主義への対抗、エネルギー分野での協力、その他の政治的、経済的、社会的、安全保障上の問題について協議する良い機会である。