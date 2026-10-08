欧州の中心における危機:フランスでの記録的な貧困とホームレス問題

新たな学術的調査の結果、フランスでは極度の貧困が前代未聞の水準に達していることが明らかになりました。この調査は5人の経済学者が実施し、フランス最大の食料供給慈善団体レスト・デュ・クールのデータに基づくもので、生計危機の新たな側面と、フランス社会の大部分にとって基本的な生活必需品の確保が困難であることを明らかにしています。

今月5日に発表されたこの報告書は、現地での観察を基に、「絶対的貧困」の原因を理論的統計を超えて詳細に分析しています。この調査によれば、多くのフランス国民は住居の確保のみならず、最も基本的な食料品の確保にも苦労しているのが現状です。

住宅危機:貧困の元凶

チャリティセンターで6年間ボランティアをしているジャック・バゲ(Jacques Bagge)氏は、極度の貧困の定義を「食料や住居の基本的なニーズを満たせないこと」とし、「我々のもとに問い合わせてくる多くの人々は緊急宿泊施設や社会的宿泊施設、あるいは路上で生活している」と語りました。

また、この報告書は「ホームレスと住宅不安の危機」が2018年以降2倍以上に増加していることを強調しています。ボランティアの話では、首都パリでは家賃が非常に高いため、多くの学生が部屋代や宿泊費を払うために慈善団体に行かなければならないそうです。

貧困の悪循環

さらに、この報告書の結末では「極度の貧困の連鎖からの脱出は極めて困難になっている」と述べられています。問い合わせる人々の多くは法的または経済的な事情で働けず、しかも子どもたちの将来を支える責任を負っている女性たちです。この状況は、次の世代も同じ困難にさらされる可能性があることを警告しているのです。