分析|対イエメン戦争におけるアメリカの軍事援助の理由・結果とは?

【ParsToday国際】ニューヨーク・タイムズは現職および元米国当局者の話として「200人以上の米国情報・軍事分析官がサウジアラビアに滞在し、イエメンのイスラム抵抗組織アンサーロッラーに対する攻撃の標的選定を支援している」と報じています。

また、アメリカ空軍は空中戦闘哨戒を行うサウジ空軍の戦闘機に対して空中給油支援も行っています。

同紙によれば、サウジアラビアもイエメンに軍事顧問を派遣し、イエメン軍に対する地上作戦の調整の分野でPLCイエメン大統領指導評議会と協力しています。この評議会は2022年4月に当時のイエメン大統領アブドゥル・ラブ・マンスール・ハーディによって設立され、イエメン政府の支配下にある地域の管理とイエメン軍に対する作戦の誘導・指揮を担当しています。議長はラシャド・アルアリーミが務め、イエメンの様々な政治・軍事団体を代表する8名のメンバーで構成されています。

イエメン戦争における米国の対サウジ軍事援助は、西アジアにおけるアメリカの大戦略に根ざした多層的な現象であり、その影響はイエメンの戦場を超えて地域の安全保障や世界経済にも影響を及ぼしています。サウジアラビアに200人以上の米国情報・軍事分析官が存在すること、またサウジ戦闘機への空中給油支援の提供が発覚したことから、このパートナーシップの深さが明らかになりました。

これらの補助の起源は、３つのレベルで探求する必要があります。まず第1に、この行動はイラン封じ込め戦略の枠組みの中で行われているように見えます。アメリカはイエメン軍をアラビア半島におけるイランの代理勢力と見なし、その弱体化をイランへの全面的な圧力行使の一部と見なしています。この分野での第2の課題は、重要な化石燃料ルートの安全性を確保することです。ホルモズ海峡の混乱により、紅海とアデン湾をつなぐバブエル・マンデブ海峡はサウジの石油輸出の代替ルートとなり、それを制御することは世界経済、特に西側諸国にとって極めて重要です。そして第3の問題は、アメリカの旧来的な同盟構造の維持です。対サウジアラビア支持は、冷戦後の西アジアにおける米国の政策の柱であり、アメリカから見て、これを放棄すれば地域全体で米国の安全保障保障の信用を失う恐れがあります。

作戦上の複数の側面から見ると、米国の支援には主に3つの範疇が存在しています。

情報および標的設定要素:サウジの指揮センターには約200名の分析官が配置され、標的の分析と選択を担当しています。彼らはメイヴン（Maven）システムに似た標的設定ツールを使用しており、ほぼ瞬時に戦場の状況を把握できます。メイヴンはアメリカ国防総省が開発した軍事AI人工知能システムで、現在では米軍の戦場での標的設定および管理プロセスの中核となっています。2017年にProject Mavenとして開始されたこのシステムは、衛星画像、無人機映像、レーダー、検知器、情報報告など複数のソースから生データを収集、統合、分析する指揮統制プラットフォームです。

物流要素:哨戒中のサウジ戦闘機への空中給油により、同国の長距離航空作戦が可能になります。

助言部門:サウジ軍の作戦計画の指導および、イエメン大統領指導評議会に忠実な部隊との地上作戦の調整。

しかし、アメリカは自らの参加の明確な境界線を引いたと主張しています。米当局者は、米軍はイエメン戦争に「参加しておらず」、「特定の目的」を追求していないと明言しています。サウジアラビアは繰り返しイエメン軍の拠点に対する米国の直接空爆を呼びかけたものの、少なくとも2度は拒否されています。この慎重さは、アフガニスタンやイラクでの過去の戦争の苦い経験と、再び泥沼に巻き込まれることへの恐怖に端を発しています。西アジアなどを管轄するCENTCOM米中央軍も直接介入に反対し、明確な撤退戦略の欠如を懸念しています。

この政策の影響は多層的です。地域レベルでは、米国の援助が戦争悪化をまねき、イエメンの民間人犠牲者を増やし、国連が世界最悪の人道的災害と呼ぶ同国の人道危機を深化させています。この間接的なパートナーシップにより、紛争がイエメンを越えて拡大する可能性も孕んでいます。アナリストらは「バブエル・マンデブ海峡の支配権の定着は、ホルモズ海峡をめぐるもっと広範な紛争及び、イランの軍事力への攻撃の前哨戦になりかねない」と警告しています。

そして国際レベルでは、議会の承認なしに、明確な法的枠組みもなくこの支援が継続されることで、国際法の場におけるアメリカの信頼性が損なわれています。

アメリカはイエメン戦争に関して逆説的な状況に陥っている模様です。つまり「イランの影響」と呼ぶものに対抗する、長年の同盟国サウジアラビアへの支援を止められない一方で、消耗戦の結果の直接的な責任は負いたくないのです。したがって、アメリカは現在のところはイエメン戦争における対サウジ軍事・情報支援の提供に精を出しているのです。