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アジア太平洋デフ・マルチスポーツ選手権で、イランが３個目の金

8 10月 2026 - 09:27
News ID: 1875270
Source: ABNA
アジア太平洋デフ・マルチスポーツ選手権で、イランが３個目の金

マレーシア・ペナンで開催中のアジア太平洋デフ・マルチスポーツ選手権（APDMSC2026）で、イランのヤシャル・ヴァカール選手が男子110メートルハードルで金メダルを獲得しました。

【ParsTodayイラン】イルナー通信によりますと、イラン代表のヤーシャール・ヴァカール選手は７日水曜、今大会の男子110メートルハードルで15秒97をマークし、金メダルを獲得しました。

ヴァカール選手は、この種目でアジア記録を更新しています。 

なお、今大会の2日目には、イランから出場したアミールホセイン・ザーレ選手が円盤投げで、またアリー・アリーザーデ選手が800メートル走で金メダルを獲得しました。

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