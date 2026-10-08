アジア太平洋デフ・マルチスポーツ選手権で、イランが３個目の金

【ParsTodayイラン】イルナー通信によりますと、イラン代表のヤーシャール・ヴァカール選手は７日水曜、今大会の男子110メートルハードルで15秒97をマークし、金メダルを獲得しました。

ヴァカール選手は、この種目でアジア記録を更新しています。

なお、今大会の2日目には、イランから出場したアミールホセイン・ザーレ選手が円盤投げで、またアリー・アリーザーデ選手が800メートル走で金メダルを獲得しました。