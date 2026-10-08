アジア太平洋デフ・マルチスポーツ選手権で、イランが３個目の金

【ParsTodayイラン】イルナー通信によりますと、イラン代表のヤーシャール・ヴァカール選手は７日水曜、今大会の男子110メートルハードルで15秒97をマークし、金メダルを獲得しました。
ヴァカール選手は、この種目でアジア記録を更新しています。
なお、今大会の2日目には、イランから出場したアミールホセイン・ザーレ選手が円盤投げで、またアリー・アリーザーデ選手が800メートル走で金メダルを獲得しました。
マレーシア・ペナンで開催中のアジア太平洋デフ・マルチスポーツ選手権（APDMSC2026）で、イランのヤシャル・ヴァカール選手が男子110メートルハードルで金メダルを獲得しました。
【ParsTodayイラン】イルナー通信によりますと、イラン代表のヤーシャール・ヴァカール選手は７日水曜、今大会の男子110メートルハードルで15秒97をマークし、金メダルを獲得しました。
ヴァカール選手は、この種目でアジア記録を更新しています。
なお、今大会の2日目には、イランから出場したアミールホセイン・ザーレ選手が円盤投げで、またアリー・アリーザーデ選手が800メートル走で金メダルを獲得しました。
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