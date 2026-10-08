マムダニ：私たちの税金がイスラエルの戦争犯罪の資金に使われている

アブナ通信がABCニュースから伝えたところによると、ニューヨーク市長ゾーラン・マムダニは本日水曜日、栄光あるアル・アクサの嵐作戦の三周年に際して声明を発表した。

ニューヨーク市長はシオニスト政権の行動を厳しく非難し、それをジェノサイドと表現した。

水曜日の彼の声明によると、この苦しみはあの日に始まったのでもあの日に終わったのでもなく、「イスラエルのガザにおける破壊的で継続的なジェノサイドによって続いている」という。「この苦しみはあの日に始まったのでもあの日に終わったのでもなく、イスラエルのガザにおける破壊的で継続的なジェノサイドによって続いた；そのジェノサイドでは74,000人以上のパレスチナ人、そのうち21,000人以上の子どもが殺害（殉教）された。いわゆる停戦後でさえ、さらに1,400人以上のパレスチナ人が命を落とした。この苦しみは、イスラエルが病院の前で待つ救急車に爆弾を落とすたびに、住宅やジャーナリストを標的とするドローン攻撃のたびに、そして国境検問所で送り返される食糧援助の積荷ごとに深刻化している。多くのニューヨーカーがこの胸を引き裂く悲しみに捕らわれており、私たちも彼らとともに悲しんでいる；私たちの税金がこの戦争犯罪の資金に使われていることを知りながら。3年が経った今、私たちは占領とアパルトヘイトが続き、戦争犯罪が答えられずに残り、私たちの連邦政府が武器の積荷ごとに依然としてこれらの犯罪に加担している世界を受け入れてはならない。」