米国家安全保障チームがイランとアンサールッラーに対する戦略を検討した

アブナ通信がアルジャジーラ網から伝えたところによると、アメリカのNBCニュースはワシントンの当局者の話として、イランとアメリカが間接協議の枠組みで、今月ニューヨークでイランの核計画について話し合ったと主張した。

この当局者は、双方が今月ニューヨークでの間接協議の中で、イランの核計画の話題を議論したと付け加えた。

アメリカ当局者はまた、アメリカのドナルド・トランプ大統領が、今後数週間でイランに対する作戦を再開する可能性について、自身の国家安全保障チームと話し合ったと主張した。

この報道によると、トランプは中間選挙の前にイランに対する攻撃を行う選択肢も検討した。

アメリカ当局者はNBCに対し、アメリカ政府の国家安全保障チームは、イランとイエメンのアンサールッラー運動に対するワシントンの戦略も検討したと述べた。

あるアメリカ当局者はこの件について、この国の政府はイランの核計画を含む基本的な問題に対処するイランとの合意に達しようと努めていると付け加えた。

アクシオスの主張：ペンタゴンがイランでの軍事作戦再開の準備を進めている

ニュースサイトのアクシオスは複数のアメリカ当局者の話として、ペンタゴンがアメリカ中央軍（CENTCOM）に対し、イランでの作戦再開の準備を完了するよう命じたと主張した。

アクシオスはまた、ホワイトハウスの当局者の話として、イランに関するすべての選択肢がいつでもアメリカのドナルド・トランプ大統領の手元にあると報じた。

この報道によると、ペンタゴンの当局者も、この省の任務は軍事オプションを準備し、それらをトランプに提示することであると述べた。

アクシオスはまた、自身の情報源の話として、イランでの戦闘作戦の再開には、エネルギー部門、インフラ、核施設の標的への攻撃が含まれる可能性があると主張した。