アブナ通信社：三年間、西アジアはシオニスト政権の侵略的な爆発音で、もちろんアメリカの助けを借りて、目を覚ます；三年間、世界の一部の人々にとって、朝は水とパンを探すことから始まり、夜はもう戻らない人々を数えることで終わる。2023年10月7日から今日まで、大戦争の地理は広がり、イスラエルの子ども殺し政権の攻撃の跡はガザの路地から南レバノンの家々へ、そしてイランの空へと伸びた；病院が安全でなく、人々にとって安全な避難所にさえなれなかった戦争、学校は教室から無実の子どもたちの埋葬地に変わり、水と食料は最も基本的な生活必需品から世界の吸血鬼たちのための戦争の方程式の一部となった。

もし過去三年を作戦の歴史、武器の名前、攻撃の数で語るなら、人々に起きたことは見えないだろう。ガザのあの子どもたち、毎秒心が震え、遺体を包む布に包まれて母の腕の中で殉教者となった；瓦礫以外に何も残らなかった家々；もはや子どもの声を聞かない母；もはや父の名前を呼ばない子ども；暗闇の中で装備もなく、もはや救えないかもしれない負傷者の上に立つ医師；学校の鞄の代わりに数本の水筒を持ち歩く子ども。これは、篡奪政権イスラエルがガザを世界最大の人間的破壊の舞台の一つに変え、その好戦性と子ども殺しの範囲がレバノンとイランにまで及んだ三年の物語である。

ガザ、レバノン、イランは三つの異なる地理であるが、過去三年間、一つの共通のイメージが何度も繰り返された：無実の人々の殉教。過去三年は、ミサイル、作戦、軍事目標の数だけで測ることはできない。もう学校に戻らなかった子どもたちの数で測らなければならない；もはや患者を受け入れられなかった病院で；所有者が瓦礫の下に残った家々で；子どもを埋葬した母たちで；水のために列に並んだ人々で；そしてある朝家を出て二度と家に戻らなかった家族で。血の跡はガザからレバノンとイランへと伸びている；その跡は各攻撃の終わりとともに消えることなく、まだ戦争の中で生活の痕跡を探している人々の記憶に残る。