アル・アクサの嵐はパレスチナ問題を世界の方程式の中心に戻した

マフディー・シャキバーイーはインタビューで、「アル・アクサの嵐作戦は地域の政治的・安全保障的方程式をどの程度変えたと思うか、またどのような展開がその最も重要な帰結と考えられるか」という質問に答えて、次のように述べた：アル・アクサの嵐は、一部の国々がパレスチナ問題を解決せずに地域の関係正常化を図ろうとしていた流れから、パレスチナ問題を地域的・世界的な方程式の中心に戻すことへと、進行していた方程式を変えた。

彼は続けた：アメリカ人と一部の地域諸国の助けを借りて、パレスチナ人を大きな問題に巻き込むことなく、アラブ諸国を通じてシオニスト政権との関係正常化のプロセスを進め、次の段階でパレスチナ問題に取り組もうとする流れが形成されていた。

シャキバーイーは付け加えた：アル・アクサの嵐はこのプロセスを機能不全にし、パレスチナ問題を忘れ去られようとする試みを止め、パレスチナを再び地域的・世界的な注目の中心に置いた。

彼は言った：10月7日の作戦の最も重要な効果は、シオニスト政権とその西側の支持者たちが提示していた地域における安定した秩序のイメージに挑戦したことであった。

パレスチナ防衛協会のメンバーは強調した：地域の展開の周縁に追いやられようとしていたパレスチナ問題は、再び地域的・国際的な政治の中心に戻った。

ガザ戦争はシオニスト政権との正常化のコストを高めた

彼は、「アル・アクサの嵐の最も重要な帰結の一つは、アラブ諸国とシオニスト政権との関係正常化プロセスの停止または減速であったと言えるか、またガザ戦争はこのプロセスにどの程度影響したか」という質問に答えて、次のように述べた：少なくとも正常化の拡大という面では、このプロセスは停止したか、あるいは極度に減速したと言え、この分野におけるガザ戦争の影響は完全に明白であった。

シャキバーイーは続けた：アル・アクサの嵐作戦の前には、サウジアラビアとシオニスト政権との間の関係正常化の交渉が進行していたが、この作戦の後、このプロセスは停止したか、あるいは複雑になった。