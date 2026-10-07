ルビオ：ホルムズ海峡は開いている！

アブナ通信がアルジャジーラに基づいて報じたところによると、マルコ・ルビオ米国務長官は、ワシントンは一国が重要な海上ルートを支配することを受け入れられないと主張した。

ルビオはギリシャでの記者会見で、エネルギー供給のための多様なルートと資源が存在しなければならず、アメリカは特定の海上ルートへの依存を受け入れられないと述べた。

彼は自国の当局者と足並みを揃えて危機とエネルギー価格に影響を与えるため、次のように主張した：ホルムズ海峡は開いており、現在そこから出ている石油の量は、閉鎖前に出ていた量とまさに同じである。

アメリカ国務長官はまた、イランに対する自国の約束違反と過度な要求に注意を払うことなく、次のように主張した：イランは自国の核計画についてワシントンとの合意に達するための複数の機会を利用できなかった。

ルビオは、イランは決して核兵器を手に入れないだろうと主張し、テヘランはアメリカ軍を地域から追い出そうとしている；彼によれば、ドナルド・トランプ米大統領はこの措置を受け入れないだろう。

彼はまた、イランはホルムズ海峡の完全な支配を失ったと主張した。

アメリカ国務長官の発言は、アメリカとヨーロッパ諸国で燃料とエネルギーの価格が記録を更新し、依然として上昇し続けている中でなされた。