アブ・オベイダ：アクサーの嵐作戦は軍事的傑作であった

アブナ通信の報道によると、ハマスの軍事部門であるカッサム旅団の報道官アブ・オベイダは強調した：祝福された作戦から3年が経過した；男たちの手が占領者の安全保障ドクトリンを永遠に破壊した日である。もはや抑止力からも、警告からも、最終的勝利からも何も残っていない。この祝福された作戦の英雄と殉教者たち、その指揮官から兵士、そして偉大なパレスチナ国民に至るまで、尊厳と誇りに満ちた挨拶を送る。

彼は付け加えた：おお、偉大なるガザの民よ、重い代償が払われたが、あなた方の行いは偉大であった。将来の世代はあなた方を、歴史の顔と世界の方程式を変えた偉大な者たち、この小さく包囲された地理的な点におけるウンマとその聖地の名誉の擁護者として記憶するであろう；自由な者たちの良心を目覚めさせ、占領者と共謀したすべての者を辱めた地域である。

アブ・オベイダは明言した：10月7日は軍事的傑作であり、その計画と実行の偉大さ、そしてそこで用いられた戦略的欺瞞の天才性を敵も味方も認めている。抵抗勢力はこの作戦における革新のためにあらゆる機会を利用した、その中にはネタニヤフの自己愛と敵を過小評価する彼の傲慢さも含まれる。

彼は言った：パレスチナは決してその支援者たち、特にこの道で血を犠牲にした者たちを忘れない。アル・アクサ・モスクの冒涜とガザの苦痛はすべての人を目覚めさせるべきである。スーダンとリビアの勇気と名誉はイエメン、レバノン、イラク、イランに劣らない。すべての人が単純なドローンが敵に何をしたかを見たとき、もし西の戦線もそれに対して開かれたらどうなるだろうか？