サヌア：アクサーの嵐は数十年の占領の結果であった

アブナ通信がアル・マシラに基づいて報じたところによると、イエメンのサヌア政府の外務省は、アクサーの嵐の3周年に寄せた声明で次のように発表した：アクサーの嵐は、数十年にわたる占領、包囲、殺戮、パレスチナ人民の権利侵害の自然な結果であった、一方敵はガザで戦争犯罪と大量虐殺を続けている。

この声明には次のようにある：アクサーの嵐は、パレスチナの大義を再び舞台に戻し、正常化プロジェクトを無効にし、敵がその目標を達成することに失敗したことを明らかにした。

イエメン外務省は述べた：私たちは抵抗運動、その中でもハマス、イスラム聖戦、その他のパレスチナ抵抗グループ、そしてレバノンのヒズボラ、イスラム共和国イラン、抵抗の枢軸で、パレスチナの大義を支持するために多くの犠牲を払ったものたちを称賛し、讃える。

この声明には次のようにある：イエメンは宗教的、人道的、道義的義務からパレスチナへの支持を続け、パレスチナ人民の堅忍、抵抗、パレスチナの大義を支持する国々と国民に敬意を表する。

イエメン外務省は述べた：国際社会は、侵略を止め、占領を終わらせるための責任を果たすよう求められている。私たちはイエメンの指導部、政府、国民のパレスチナとの連帯を強調し、パレスチナの解放はイエメンの最優先事項であり続ける。