サルダール・ジャヴァーニー：イラン国民はアメリカとの戦争で戦略的勝利を達成した

アブナ通信の記者の報道によると、サルダール・ヤドッラー・ジャヴァーニーは火曜日の夜、バンダルアッバースの住民の集まりで述べた：敵は戦争の始まりに、電光石火の攻撃と激しい戦争で二、三日以内にイスラム共和国を転覆させ、防衛・安全保障構造を機能不全にし、イランを分割して自らの支配を国に強いると思っていたが、その計算においてイラン国民を理解していなかった。

革命防衛隊総司令官の政治担当副官は、ラマダン戦争後の展開に言及し、次のように述べた：敵はイスラム共和国の弱体化と崩壊を目的として戦争を開始したが、今日、世界の多くの人々の承認と評価によれば、イスラムのイランは戦争前よりも強い。

ジャヴァーニーは付け加えた：敵は軍事攻撃で望む結果を達成できると思っていたが、イラン国民は立ち上がり、殉教者を出し、抵抗し、最終的に戦略的勝利を達成した；対照的に、アメリカと傲慢の戦線は敗北に直面した。

彼は、この敗北を受け入れることは敵対戦線にとって困難であると述べ、続けた：この戦争での敗北は単にアメリカの敗北ではなく、西側諸国、シオニスト政権、アメリカの同盟国もこの対決で当初の目標とは逆の結果に直面した。

彼は強調した：アメリカは過去四十年間にも何度もこのような圧力をイラン国民に対して加えてきたが、この国民は圧力に対して立ち上がることを示してきた。

ジャヴァーニーは最後に強調した：軍事分野での戦争は敵の敗北とイラン国民の決定的な勝利を伴ったが、敵は敵対戦線の広がりのためにこの敗北の受容を困難と考え、そのために複合戦争の手段を用いて自らの目標を追求しようとしている。