10月7日；シオニスト軍の無敵神話を打ち砕く作戦であった

アブナ通信の報道によると、イスラム革命防衛隊は声明で、歴史的・戦略的作戦であるアクサーの嵐の3周年にあたるメフル月15日を讃え、この作戦をシオニズムの終わりの始まりであり、シオニスト軍の無敵神話の崩壊であり、聖なるクドゥスの人種差別的・占領政権の決定的な衰退への道を加速させる未来を形成する出来事であるとした。

この声明の本文には次のようにある：

1402年メフル月15日、すなわち2023年10月7日から3年が経過した；パレスチナ抵抗と英雄的ハマスの戦士たちが、神への信頼と抑圧されたパレスチナ国民の鋼の意志により、抵抗の歴史における最大の作戦の一つを遂行し、簒奪者シオニスト政権の治安構造を打ち砕いた日である。

この巨大で忘れがたい歴史的出来事から3年が経過し、地域の戦略的方程式は抵抗の枢軸に有利に変わり、シオニスト政権はその主要な支援者であるアメリカとともに、構造的危機と相次ぐ敗北の渦に陥っている。

アクサーの嵐作戦は、殉教した指導者、高貴なるイマーム・サイイド・アリー・ハーメネイー（その高貴な魂が聖化されんことを）の表現によれば、「未来を形成する出来事」であり、シオニスト政権の決定的な衰退の道を確固たるものにした；この作戦はシオニスト軍の無敵神話を永久に打ち砕いただけでなく、地域全体の抵抗戦線を否定できない戦略的現実に変えた。ガザからレバノン、イエメンからイラクとシリア、そしてイスラムのイランから占領地の中心まで、すべてが単一で調整された隊形で、シオニストの敵とそのアメリカおよび地域の支援者たちに挑戦した。

この声明は、今日の戦場の現実に言及し；アメリカとシオニスト政権および地域の歩兵による脅威、陰謀、押し付けられた戦争に対抗する抵抗の枢軸の意味ある調整を指摘し、次のように述べている：地域および国際情勢の最新の展開において、抵抗戦線は正確で壊滅的な作戦により、シオニスト政権とアメリカの体に致命的な打撃を与えた。

この声明の続きでは、イスラムのイランに対する第二次および第三次の押し付けられた戦争、そしてナスル作戦と侵略者への懲罰作戦におけるアメリカとシオニスト政権の戦略的敗北の側面を列挙し、次のように指摘している：アメリカはシオニスト政権の犯罪を全面的に支持し、イスラム共和国イランに対する度重なる脅迫によっても、宣言された目標のいずれにも到達せず、世界の世論に対してその虚飾の威厳を失った。イランに対する第二次および第三次の押し付けられた戦争は、軍隊の断固たる後悔させる応答に直面し、無代償の脅迫の時代が終わったことを証明した。