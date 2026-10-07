安全保障の相乗効果が上海対テロ演習の主な焦点

アブナ通信の報道によると、イスラム革命防衛隊地上軍の特殊部隊は、イスラム共和国イランの軍隊を代表して、防衛外交の強化と地域の暴力主義的潮流の抑制における結束を目的として、ミンスクを主催とする国際演習「ユーラシア・アンチテロ2026」に参加した。

革命防衛隊地上軍作戦副司令官のヴァリ・マダニ准将は、この演習への参加とこの共同訓練の作戦上の優先事項について次のように述べた：主な焦点は、地域の安全保障に対する共通の脅威として認識されている過激主義的行動に対処し、暴力主義的潮流を真剣に抑制するための上海協力機構加盟国間の相乗効果にある。

彼はこの演習の規模を説明し、次のように明言した：この共同訓練は、上海協力機構の14の加盟国と下部委員会の参加、および100人以上の高官軍事・安全保障当局者の出席を得て、ベラルーシの首都で3日間にわたって開催されている。

革命防衛隊地上軍作戦副司令官はまた、安全保障・対テロ協力のレベル向上をこの訓練の場におけるイランの主要戦略とみなし、新たな安全保障上の脅威に直面する上での経験交換の重要性を強調した。

イスラム共和国イランは以前、1404年に「サハンド2025」と呼ばれる上海協力機構加盟国の対テロ演習を成功裏に主催し、防衛外交と安全保障中心の地域協力への積極的なコミットメントを具現化する上で効果的な一歩を踏み出しており、今日のミンスクにおける特殊部隊の存在は、まさにその戦略的アプローチの継続である。