ペゼシュキアンとプーチンの電話会談；イランとロシアの協力の継続を強調

アブナ通信の報道によると、マスード・ペゼシュキアン大統領は本日、1405年メフル月15日水曜日の正午、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領との電話会談で、彼の誕生日を祝うとともに、ロシア大統領に長寿と健康を、この国の政府と国民に誇り、成長、繁栄を願った。

大統領はこの会談で、テヘランとモスクワの関係の良好で発展しつつある過程に言及し、さまざまな分野における二国間協力の継続と強化の必要性を強調し、この道の継続を両国の共通の利益に沿うものとした。

ウラジーミル・プーチンもまた、イラン大統領の祝辞と愛情に感謝しつつ、イスラム共和国イランの政府と国民に平和、繁栄、安全、誇りを願った。

ロシア大統領はまた、包括的戦略協力条約の枠組みにおけるテヘランとモスクワの協力の過程に言及し、この協力は地域における現在の変化や出来事にもかかわらず、追求され継続されていると明言した。

ウラジーミル・プーチンは、イラン国民の敵の侵略に対する歴史的で英雄的な抵抗に言及し、イランの勇気は世界の多くの人々の注目と賞賛を集めていると述べた。

ロシア大統領はまた、緊張緩和のための仲介と支援に向けた一部の国の努力に言及し、ロシアはこれらの外交的努力を支持しており、イランの友人たちはモスクワもこの分野で役割を果たし支援する用意があると確信できると述べた。