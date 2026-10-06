一言の優しさが一軒の家を明るくする――慈悲の預言者(SAW)の振る舞いを、現代の家庭にどう取り戻すか

Abna通信社の報道によると、近ごろ多くの家庭を訪ねれば、何よりも目につくのは疲労と刺々しさである。重労働の一日を終えて帰宅し、最初に口にするのが不満である父親。朝から晩まで駆け回り、今は子どもたちに大声で話す母親。話す代わりに叫ぶことを覚えてしまった子どもたち。そして、安らぎの場であるはずが、神経をすり減らす戦場と化した家。この光景は、今日の多くの家庭にとって見覚えのあるものだ。だが、これは神とその預言者が私たちに望まれたことなのだろうか。

神はクルアーンの中で預言者にこう語られる。「وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ」(1)。すなわち「われらがあなたを遣わしたのは、万有への慈悲としてにほかならない」という意味である。この節は単なる称賛ではなく、人生の指針である。神が「すべての者への慈悲」と紹介する預言者であれば、人々への振る舞いが優しさに満ちていたのは当然である。実際にそうであった。神は別の箇所でこう語られる。「فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ」(2)。すなわち「神の慈悲ゆえに、あなたは彼らに対して穏やかで優しかった。もしあなたが気性が荒く、心の冷たい者であったなら、彼らはあなたのもとから散り去っていただろう」という意味である。この節は大きな秘密を教えている。人々は、厳しさではなく優しさに惹きつけられるのだ。そしてこの秘密を、今日の私たちは他のどこよりも家庭において必要としている。

イスラームの預言者は、ムスリムに対してだけ優しかったのではない。多神教徒にも、ユダヤ教徒にも、キリスト教徒にも、子どもにも、女性にも、奴隷にも、そして敵にさえも、穏やかさと敬意をもって接した。とりわけ子どもたちにはとても優しく、集いに入るときには子どもたちに挨拶し、時には彼らを膝に座らせて遊び、冗談を交わした。イマーム・ハサン(AS)とイマーム・フサイン(AS)を肩に乗せ、「この子たちは私の花だ」と言った。家庭でも妻たちの助け手であり、自らの衣服を繕い、履物を修理し、家事を手伝った。妻たちには敬意をもって語りかけ、決して乱暴な言葉を使わなかった。教友たちとは常に協議し、彼らの話に耳を傾け、誰の言葉も遮ることはなかった。教友たちは「預言者があまりにも優しくしてくださるので、私たちは皆、自分が最も近い存在だと思っていた」と語った。敵に対してさえ優しかった。長年自らと戦った敵に勝利してマッカに入ったとき、彼は「行きなさい、あなたたちは自由だ」と言った。

では、預言者は人々とどのように語り、これほどまでに心を惹きつけたのだろうか。第一に、常に微笑んでいた。教友たちは、預言者は誰よりもよく微笑み、その微笑みは言葉を発する前から心を鎮めたと語っている。第二に、穏やかに、落ち着いて話した。早口で話すことはなく、言葉を明瞭かつ穏やかに発した。第三に、敬意をもって語り、誰をも悪い呼び名で呼ぶことはなかった。第四に、簡潔で有益な話し方をし、自ら「私は短く、包括的な言葉で語る」と述べた。そして第五に、話すよりも聞くことのほうが多かった。

この優しい話し方は、どれほど効果があるのか。非常に大きい。優しく語ることは心を和らげる。怨みを消し去る。厳しい言葉は怨みを生み、優しい言葉は怨みを溶かす。信頼を築き、言葉の効果を何倍にもする。優しい言葉は心に染み入り、厳しい言葉は片方の耳から入ってもう片方の耳から抜けていく。クルアーンは、敵に対してさえ優しく語るよう述べている。「وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا」、すなわち人々に良い言葉を語りなさい、と。また別の箇所では「وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا لَیِّنًا」、すなわち彼らに優しい言葉を語りなさい、と述べている。

預言者ムハンマド(SAW)には、優しさと穏やかな話し方についてのハディース(預言者とイマームたちから伝えられた言行録)も数多くある。彼は、神は慈悲深く、慈悲を愛されると述べた。慈悲を欠く者は善を欠く者だと述べた。慈悲はどんなものに宿ってもそれを美しくし、どんなものから取り去られてもそれを醜くすると述べた。あなた方の中で最良の者は、家族に最も良く接する者だと述べた。人々に慈悲をかけない者には、神も慈悲をかけられないと述べ、また「私は高貴な徳を完成させるために遣わされた」と述べた。

さて、重要な問いである。私たちムスリムは、これらの言葉にどれほど耳を傾けているだろうか。正直になろう。私たちは家で妻に対し、見知らぬ人に話すのと同じ穏やかさで話しているだろうか。子どもに対し、優しく語りかけているだろうか、それとも命令するだけだろうか。腹を立てたときに厳しい言葉を吐き、その後で「神は偉大なり」と唱えてはいないだろうか。渋滞の中でも、パン屋の行列でも、職場でも、SNSでも、私たちが従うと主張するその預言者の姿を示せているだろうか。実のところ、私たちの言葉と行いの間には大きな隔たりがあることが多い。私たちはクルアーンを棚にしまい込み、日常生活では忘れてしまう。預言者の名を敬意をもって口にしながら、その倫理を人間関係の中で実践していない。しかし、この隔たりは縮められる。小さなところから始めよう。私たち自身の家庭からである。

家は安らぎの場であるべきで、戦いと争いの場であってはならない。クルアーンは、神があなた方の間に愛情と慈悲を置かれたと述べている。配偶者に優しく語ることは、愛を蘇らせる。あなたが配偶者に優しく語れば、相手は自分に価値があると感じる。夫婦喧嘩は減る。夫婦間の争いの多くは、大きな問題からではなく、厳しい言葉から始まるからである。互いへの敬意が育ち、配偶者もあなたにより優しく語るようになる。子どもたちも手本にする。子どもは父母の振る舞いから学ぶからである。子どもに優しく語ることは、その自己肯定感も高める。優しさの中で育った子は、自分を愛することができる。親子の絆は強まり、子どもは恐れる代わりに、父母のもとに身を寄せる。子どもたちも優しく育つ。怒鳴り声の中で育った子は怒鳴り、優しさの中で育った子は優しくなる。そして最後に、家は楽園になる。優しさのある家は、たとえ小さく質素であっても楽園である。

家庭で、より穏やかに話すための簡単な方法がいくつかある。返事をする前に深呼吸をし、腹が立っているときは話さない。「あなたはいつも……」の代わりに「私は……と感じる」と言う。「愛しい人」「あなた」「私の目の光」など、美しい呼び名で呼ぶ。話すときは相手を見て、スマートフォンを置く。疲れているときでも微笑む。間違えたら謝る。預言者も謝罪することを教えている。そして夜、眠る前に、配偶者と子どもたちに一言、優しい言葉をかける。

預言者は万有への慈悲であったが、その慈悲が最初に見られるべき場所は、家庭と家族である。私たちがムスリムであると主張するなら、預言者の倫理を家庭で実践しなければならない。今日から始めよう。配偶者にはより穏やかに話し、子どもたちにはより優しくなり、父母には敬意をもって語り、隣人や同僚には礼儀正しく接し、SNSでも同じ慈悲の預言者の姿を示そう。優しい一言は一軒の家を明るくし、厳しい一言は一軒の家を壊すことを心に留めよう。預言者は、人々に慈悲をかけない者には神も慈悲をかけられない、と述べた。慈悲を、私たち自身の家庭から始めよう。

ザフラー・サーレヒーファル、クルアーン・ハディース修士、メディア経営専攻。

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