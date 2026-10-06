ABNA通信がロシアトゥデイ通信を引用して報じたところによると、飛行追跡システムは紅海の水域で緊急状態を記録し、アメリカ海軍に所属するヘリコプターがサウジアラビアのヤンブー市沿岸付近でレーダー画面から消える前に、救助要請コードを送信したと確認した。

Flightradar24サイトが提供したリアルタイム追跡データによると、アメリカ海軍所属のMH-60S型多目的ヘリコプターが遭難コード7700を送信した。このコードは航空分野における世界的な標識であり、一般的な緊急状態を示す。このメッセージは紅海の航路の上を飛行中、ヤンブー市付近で送信された。

飛行経路に関する図表と航空機の送受信機に関連するデータは、緊急コードの作動直後に突然の速度低下を示している。

緊急メッセージの記録と速度低下の直後、航空機の到達範囲外の信号が途絶え、このヘリコプターは公開のレーダー追跡サービスから消えた。

この事件を受けて、アメリカの海上哨戒機が、アメリカ軍のヘリコプターが紅海の追跡システムから消える前に観測された最後の位置に向けて派遣された。

この瞬間まで、アメリカ海軍と中央軍司令部CENTCOMは、この事件について、またこのヘリコプターに搭乗していた人々の状態と人数について、いかなる公式声明も作戦報告も発表していない。

アメリカ政府がイエメン戦争におけるサウジアラビアの支援要請に同意することを繰り返し拒否した後、アメリカの当局者が昨夜アルジャジーラに語った：我々は、フーシ派（イエメン軍と戦闘員）の攻撃に対抗するため、計画、情報交換、燃料補給の分野を含め、サウジアラビアを支援している。

このアメリカ当局者は続けて述べた：サウジアラビアは、自国の領空を防衛し、フーシ派に対抗する勢力を支援するために、我々の燃料補給能力を利用している。約200名のアメリカの顧問がサウジアラビアの計画センターで助言を提供している。アメリカの顧問は、サウジ軍が目標选定作業を効率的かつ効果的に行うのを支援している。