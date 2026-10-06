ABNA通信によると、ニューヨーク・タイムズ紙は、アメリカにおけるシオニスト・ロビーの影響力の時代が終わったと報じた。AIPACとして知られるこのロビーは、民主党の政治家にとって重荷となり、アメリカのユダヤ人にとって緊張の源となっており、民主党はこのロビーの財政的支援を受け入れていない。

この報告によると、シオニスト・ロビーは、アメリカにおける数十年にわたる強力な影響力の後、シオニスト政権への無条件の支援と共和党への肩入れのため、ガザ地区に対するイスラエルの犯罪への批判が強まる中で、その地位を失いつつある。

この報告では、かつてはAIPACの影響力のために、議会におけるイスラエルへの無条件の支援は普通のことだったが、ガザ戦争が状況を変え、政権の人気を低下させたと述べられている。2026年のNBCの世論調査によると、アメリカの有権者のわずか32パーセントがこの政権に対して肯定的な見方を持っている。

この報告によると、AIPACは反イスラエル的アプローチを持つ民主党候補を敗北させるために数百万ドルを費やしたが、失敗した。一部の民主党員も、この関係が自身の選挙上の選択肢に悪影響を与えることを恐れて、もはやAIPACから金を受け取りたくないと述べている。