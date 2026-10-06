マーフィー：アメリカ人はイランとの再戦を望んでいない；トランプは失敗した

ABNA通信によると、著名なアメリカの上院議員クリス・マーフィーは、アルジャジーラとの会話の中で、イランへの侵略の再開は地域、アメリカ、そして世界の安全にとって望ましくないと強調し、アメリカ人はこの戦争の継続を望んでおらず、誰もトランプが何をするか分からないと述べた。

同氏は付け加えた：イランに対する戦争はここ数十年で最も人気が低く、アメリカ人のわずか20パーセントがそれに賛成している。中間選挙がトランプのこの立場に影響を与えることを望む。

マーフィーは述べた：ホルムズ海峡を再開する道は戦争を終わらせることである。トランプは経済的影響とアメリカの同盟国の利益を考えるべきである。近いうちに合意が達成されることを望む。私は上院議員として、この戦争の再開を防ぐために全力を尽くす。

同氏は述べた：トランプはアメリカ国民の意思、すなわちこの戦争の終結を重視していない。彼は前述の戦争において自らの目標を一つも達成できなかった。トランプの傲慢さがこの戦争の再開を引き起こす可能性がある。このプロセスは何の成果ももたらさないだろう。なぜならアメリカは自国の戦略的石油備蓄を使用してしまい、ホルムズ海峡があと一、二ヶ月閉鎖され続けることに耐えられないからである。