アミール・ハータミー：敵が再び過ちを犯せば、壊滅的な報復を与える

ABNA通信によると、イラン・イスラム共和国軍総司令官アミール・ハータミー少将は、ファールス州に赴き、この州に駐留する軍部隊を視察し、隊員の戦闘士気、装備の準備状態、これらの部隊の防御能力を評価した。

ハータミー少将はこれらの部隊の指揮官と責任者の集まりで、軍の努力、団結、協力を評価しつつ、次のように述べた：ファールス州における軍の協力と相乗効果は、部隊間の結束と調整の適切な模範であり、このような模範は他の地域でも強化されるべきである。

同少将は、最近の戦争における軍の成果に言及し、イラン・イスラム共和国が最近の戦争で勝利したと述べて強調した：戦争には損害があるが、重要なのは戦争の結果であり、それは降伏ではなく、国に尊厳と栄光をもたらした。

軍総司令官は続けて、戦争はまだ終わっていないと強調し、次のように述べた：敵は軍事の場での失敗の後、他の方法に転じ、制裁と経済的圧力によって国民に圧力をかけようとしており、それと並行して、不安と混乱を生み出すための多くの行動を追求している。軍は準備と警戒を維持し、敵が再び過ちを犯せば、その脅威に対して壊滅的な報復を与える。

ハータミー少将は、押し付けられた戦争から得た国の戦略的成果の重要性に言及し、強調した：勝利を定着させ、戦争の影を国から遠ざけるために創出された機会を利用しなければならず、この道において抵抗と忍耐を続けなければならない。

同少将は、戦闘準備の最も重要な要素の一つとして創意と創造性を挙げ、次のように述べた：敵の計算を乱すことができるあらゆる創造性は価値がある。敵は計算、訓練、計画に基づいて行動し、あらゆる新しい創意がこれらの計算を変えることができる。

軍総司令官は述べた：戦争は耐力の場であり、より多くの抵抗と耐力を持てる側が最終的に勝利する。我々は防御側として、国と軍において高い耐力の潜在能力を有している。我々は自らを正義の防衛の道にあると考え、神の約束を信頼しており、この信念をもって敵との対峙と国の防衛の道を続ける。