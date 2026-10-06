アラーグチー：イランは自国の国益と国家安全保障を断固として守る

ABNA通信によると、外交使節団を率いてテヘランを訪問したアルメニア共和国のアララト・ミルゾヤン外相は、本日午前（月曜日）、わが国のセイエド・アッバース・アラーグチー外相と会談し、協議を行った。

この会談では、テヘラン・エレバン関係について協議と意見交換が行われ、双方は、両国の関心ある様々な分野における二国間協力の成長過程を概観しつつ、イランとアルメニアの指導者の関係発展・深化への決意を強調した。

わが国の外相は、イランとアルメニアの二つの国民の古くからの永続的な絆に言及し、近隣諸国、特にコーカサス地域と中央アジアとの関係拡大に向けたイラン・イスラム共和国の姿勢を強調した。

同外相は、イスラム共和国がアルメニアとの友好的で常に成長する関係に特別な価値と重要性を置いており、コーカサス地域と中央アジアの諸国との交流と関係の日益の強化を、地域全体のすべての国々の安全と平和の保証、そして地域の諸国民の経済成長と繁栄をもたらすものと見なしていると述べた。

アルメニアの外相は、テヘランへの訪問に喜びを表明し、イランとアルメニアの関係の戦略的性質、およびイランとの協力拡大に対するエレバンの継続性と尽力を強調し、イランとアルメニアの包括的戦略的パートナーシップ協定の署名により、両国関係がさらに深まることを希望した。

イランとアルメニアの外相はこの会談で、経済、政治、貿易、運輸、エネルギー分野における協力のさらなる強化の方法について協議した。