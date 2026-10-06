ガリバフ：コーカサスは外部勢力の地政学的競争の場となってはならない

ABNA通信によると、アルメニアのアララト・ミルゾヤン外相は本日午後（月曜日、メフル月13日）、イランのモハンマド・バゲル・ガリバフ国会議長と会談し、協議を行った。

国会議長はこの会談の冒頭で、最近の戦争中およびその後、イラン・イスラム共和国に寄り添ったアルメニア国民と政府の立場と行動を評価し、「隣国の国民からのこの寄り添いは、心に良い記憶を残した」と述べた。

イラン国会議長は強調した：「二国間関係に加えて、コーカサスには輸送ルートを含む地域問題があり、イラン・イスラム共和国とアルメニアはそれについて対話することができる。」

コーカサス地域が今まで以上に平穏を必要としており、これは公式な国境の強化によって達成されるべきだと強調し、次のように付け加えた：「経験は、域外勢力の介入が不安定を引き起こす可能性があることを示している。例えばペルシャ湾地域では、外部勢力が到来し、一部の国々はこの存在が自国の安全につながると考えたが、その結果は不安定であった。これらの勢力は地域諸国の能力と資源を狙うだけで、自らの利益を追求している。」

ガリバフは述べた：「両国の政治・経済分野における持続的で前向きな意見交換と協力が、トランジット、エネルギー、その他の分野における機会の創出に貢献し、効果的であることを期待する。」

イラン国会議長は、様々な問題におけるアメリカ人の信頼性の欠如を強調し、次のように指摘した：「アメリカ人は軍事面でイラン・イスラム共和国に対して目標を一つも達成できず失敗し、政治面でも覚書の履行において約束を破り、この分野でも自らの信用にさらなる打撃を与えた。」

この報告によると、アルメニアのアララト・ミルゾヤン外相もこの会談で、自国とイラン・イスラム共和国との関係を戦略的であると評し、「両国政府の協力がこれをより強固にする」と述べた。

同外相は述べた：「友情と持続的な関係は、困難の中で寄り添い合うことによって築かれる。実際、困難な日々における友情が関係をより強固にする。」