現代医学の告白：イスラム預言者(SAW)の保健に関する教えは、今日の科学の先を行っていた

Abna通信社の報道によると、21世紀の医学は、数世紀にわたる試行錯誤の末、「予防」こそが人間の健康にとって最も重要な原則であるという結論に至った。この原則は、尊き預言者(SAW)が14世紀前に、簡潔でありながら奥深い衛生の指針という形で人類に教えたものである。

頻繁な手洗い、食べ過ぎを避けること、口腔と身体の清潔に気を配ること、さらには病人の隔離に至るまで、これらは今日、科学文献において公衆衛生の礎として認められている[1]。

イスラム預言者(SAW)は、ハディース（預言者の言行伝承）の中で明確にこう述べている。「النَّظَافَةُ مِنَ الْإِیمَانِ」「清潔は信仰の一部である。」[2]

大学の研究によれば、定期的な手洗いだけで感染症の伝播を最大40％減らすことができる[3]。これは、日々の礼拝行為であるウドゥー（礼拝前に行うイスラム教の儀礼的な清め）が、ムスリムに身につけさせる習慣そのものである。

また、伝承の中で健康の要因として紹介されている断食は、今日の現代医学において、Intermittent Fastingという名で、炎症の軽減、代謝の調整、免疫系の強化に有効な方法として認められている[4]。

シーア派の視点から見れば、啓示（ワフイ、神から預言者への伝達）と科学とのこの驚くべき調和は、偶然でも誇張でもなく、尊き預言者(SAW)のスィーラ（行状）に現れた神の叡智と、神の知の源との結びつきを示すものである。この預言者はこう述べた。「المِعْدَةُ بَیْتُ کُلِّ دَاءٍ وَ الْحِمْیَةُ رَأْسُ کُلِّ دَوَاءٍ」「胃はあらゆる病の家であり、節制はあらゆる治療の第一である。」[5]

今日、医学は、まさにその同じ真理を、実験室と統計の言葉で繰り返している。

注:

[1]. World Health Organization, Guidelines on Hand Hygiene in Health Care, WHO Press, 2009.

[2]. クライニー、ムハンマド・イブン・ヤアクーブ『アル＝カーフィー』第6巻、442頁、イスラーム書籍出版社。

[3]. Curtis, V., & Cairncross, S. (2003). Effect of washing hands with soap on diarrhoea risk, The Lancet, Vol. 366.

[4]. Mattson, M. P., et al. (2017). Impact of intermittent fasting on health and disease processes, Ageing Research Reviews.

[5]. マジュリスィー、ムハンマド・バーキル『ビハール・アル＝アンワール』第59巻、269頁、ワファー財団。