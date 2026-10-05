信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)の言葉に見る模範――理想的な人間像

Abna通信社の報道によると、信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)は比類なき完全な人間の姿を描き、次のように述べている。

«كَانَ لِی فِیمَا مَضَی أَخٌ فِی اللَّهِ، وَ كَانَ [یُعَظِّمُهُ] یُعْظِمُهُ فِی عَیْنِی صِغَرُ الدُّنْیَا فِی عَیْنِهِ، وَ كَانَ خَارِجاً مِنْ سُلْطَانِ بَطْنِهِ، فَلَا یَشْتَهِی مَا لَا یَجِدُ وَ لَا یُكْثِرُ إِذَا وَجَدَ، وَ كَانَ أَكْثَرَ دَهْرِهِ صَامِتاً، فَإِنْ قَالَ بَذَّ الْقَائِلِینَ وَ نَقَعَ غَلِیلَ السَّائِلِینَ، وَ كَانَ ضَعِیفاً مُسْتَضْعَفاً، فَإِنْ جَاءَ الْجِدُّ فَهُوَ لَیْثُ غَابٍ وَ صِلُّ وَادٍ، لَا یُدْلِی بِحُجَّةٍ حَتَّی یَأْتِیَ قَاضِیاً، وَ كَانَ لَا یَلُومُ أَحَداً عَلَی مَا یَجِدُ الْعُذْرَ فِی مِثْلِهِ حَتَّی یَسْمَعَ اعْتِذَارَهُ، وَ كَانَ لَا یَشْكُو وَجَعاً إِلَّا عِنْدَ بُرْئِهِ، وَ كَانَ یَقُولُ مَا یَفْعَلُ وَ لَا یَقُولُ مَا لَا یَفْعَلُ، وَ كَانَ إِذَا غُلِبَ عَلَی الْكَلَامِ لَمْ یُغْلَبْ عَلَی السُّكُوتِ، وَ كَانَ عَلَی مَا یَسْمَعُ أَحْرَصَمِنْهُ عَلَی أَنْ یَتَكَلَّمَ، وَ كَانَ إِذَا بَدَهَهُ أَمْرَانِ یَنْظُرُ أَیُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَی الْهَوَی، [فَخَالَفَهُ] فَیُخَالِفُهُ. فَعَلَیْكُمْ بِهَذِهِ الْخَلَائِقِ فَالْزَمُوهَا وَ تَنَافَسُوا فِیهَا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِیعُوهَا، فَاعْلَمُوا أَنَّ أَخْذَ الْقَلِیلِ خَیْرٌ مِنْ تَرْكِ الْكَثِیر.»[1]

「かつて私には、神の道における一人の兄弟がいた。彼の目に現世が小さく映っていたことが、私の目に彼を大きく見せていた。彼は決して腹の奴隷ではなかった。手にしていないものを望まず、手にしたときも多く用いることはなかった。生涯の大半を沈黙のうちに過ごし、語れば並み居る語り手たちを凌ぎ、問う者たちの渇きを癒した。彼は慎ましく、誰もが彼を無力な者と見なしていた。だが、真剣な事態が訪れれば、森の獅子であり、谷の毒蛇であった。裁定者のもとに至るまでは、証拠を持ち出さなかった。誰かが過ちを犯し、そこに弁明の余地があると知っていても、その弁明を聞くまでは決して責めなかった。痛みを訴えるのは、回復してからのみであった。行うことは語り、行わないことは語らなかった。言葉で打ち負かされても、沈黙においては打ち負かされなかった。語ることよりも聞くことに、常に熱心であった。二つの事柄が降りかかれば、どちらが自我の欲望（ハワー・アン＝ナフス：魂が欲望へ傾く性向）に近いかを見極め、それに背いた。あなたがたはこれらの徳性を身につけ、互いに競い合いなさい。すべてには及ばぬとしても、少しでも取る方が、すべてを捨てるより良いと知りなさい。」

この言葉は、失われた一人の友の思い出であるにとどまらず、霊的成長を求めるすべての人にとっての「自己点検リスト」でもある。イマームは「神の道における兄弟」という稀有な表現によって、名は歴史の中に消えながらも、その特質が永遠の模範となった人物に言及している。『ナフジュ・アル=バラーガ』の翻訳者や注釈者たちは、この格言を「人間性の完全な模範」と称している。[2]。

偉大さの秘密――彼の目に映る現世の小ささ

信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)は、「彼を私の目に大きく見せたのは、彼の目に映る現世の小ささであった」と述べている[3]。これは価値観の根本的な逆転である。偉大さが富や地位、名声によって測られる世界にあって、この人物は現世への無関心によって偉大さに到達した。

聖クルアーンはこれについて次のように述べている。「وَلَا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إِلَیٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا」――「われらが彼らの一部の集団に享受させたもの、すなわち現世の生活の華に、決して目を向けてはならない」[4]。この節は、まさにこの「神の兄弟」に体現されていた眼差しを称えている。現世は目的ではなく、過ぎゆく道具として見られていたのである。

腹の支配からの解放

イマームは第二の特質を次のように述べている。「彼は腹の支配から抜け出していた。持たないものを望まず、手にしたときも度を越すことはなかった」[5]。これは深い内面の自由である。

言葉よりも雄弁な沈黙

この理想的な人間の最も際立った特質の一つは、「言葉」との関係である。イマームはこう述べている。「生涯の大半を沈黙のうちに過ごした。語れば、すべての語り手を凌ぎ、問う者たちの渇きを癒した」[6]。彼は「語ることよりも聞くことに熱心であった」[7]。クルアーンは慈悲あまねき御方（アッラー）の僕たちを描写して、こう述べている。「وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا」――「そして彼らは、虚しい事柄のそばを通るときも、気高く通り過ぎる」[8]。

隠された力――外見の弱さと内面の勇気

イマームによるこの人物の力の描写は驚くべきものである。「彼は慎ましく、誰もが彼を無力な者と見なしていた。だが、真剣な事態が訪れれば、森の獅子であり、谷の毒蛇であった」[9]。この二面性は深い真理を示している。真の力は、外見上の力とは無関係なのである。

判断における公正――断罪の前に立ち止まる

この理想的な人間の最も美しい特質の一つは、判断における自制である。「誰かが過ちを犯し、そこに弁明の余地があると知っていても、その弁明を聞くまでは決して責めなかった」[10]。つまり彼は、相手に弁明の余地があると「知って」いてさえ、その弁明を聞く前に非難の口を開くことはなかったということである。

クルアーンはこれについて次のように述べている。「یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا」――「信仰する者たちよ、邪な者があなたがたに知らせを持ってきたなら、それを確かめよ」[11]。

徹底した誠実さ――言葉と行いは一つ

「行うことは語り、行わないことは語らなかった」[12]。この短い一文は、誠実さを測る厳しい基準である。彼は痛みを訴えるのも「回復してからのみ」であった[13]。

意思決定のアルゴリズム――自我の欲望に背くこと

おそらくこのイマームの言葉で最も実践的な部分は、彼の意思決定の方法の描写であろう。「二つの事柄が彼に降りかかると、どちらが自我の欲望に近いかを見極め、それに背いた」[14]。これは絶え間ない自己認識の仕組みである。単なる欲望の抑圧ではなく、常により困難な選択肢を選ぶ「内面の監査」なのである。

最後の呼びかけ――少しでも取りなさい、すべてを捨ててはならない

イマームは最後に、実践的な呼びかけを行っている。「あなたがたはこれらの徳性を身につけ、互いに競い合いなさい。すべてには及ばぬとしても、少しでも取る方が、すべてを捨てるより良いと知りなさい」[15]。

したがって、今日にとってのこの理想的な人間の姿は、伝説上の英雄ではなく、日常の細部――その沈黙、その眼差し、その語り方、他者の過ちへの対応の仕方――において完成に至った現実の人間である。イマームはこの肖像を、一個人を称賛するためではなく、「行動計画」として示したのである。「あなたがたはこれらの徳性を身につけ、それらに常に付き従いなさい」[16]。

脚注:

[1]信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)の『ナフジュ・アル=バラーガ』格言集第289番

[2] ハウザ情報ネットワーク「『ナフジュ・アル=バラーガ』短い格言289」、原文およびペルシア語訳。

[3] アフル・アル＝バイト知識研究・普及機関「『ナフジュ・アル=バラーガ』格言集289――ふさわしい倫理的模範」、モハンマド・ダシュティー訳。

[4] ターハー章（第20章）31節。

[5] イブン・アビー・ル＝ハディード「『ナフジュ・アル=バラーガ』注釈における歴史の輝き」第8巻、79頁、翻訳および注釈。

[6] ハウザ情報ネットワーク「『ナフジュ・アル=バラーガ』短い格言289」、原文およびペルシア語訳。

[7] 同上。

[8] フルカーン章（第25章）72節。

[9] ハウザ情報ネットワーク「『ナフジュ・アル=バラーガ』短い格言289」。

[10] 同上。

[11] フジュラート章（第49章）6節。

[12] ハウザ情報ネットワーク「『ナフジュ・アル=バラーガ』短い格言289」、原文およびペルシア語訳。

[14] 同上。

[15] 同上。

[16] 同上。

[16] 同上。

フィルーゼ・ダルダーリー、研究者、メディア・ネット空間活動家