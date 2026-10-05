アブナ通信社の報道によれば、ニューヨーク・タイムズ紙は3人の当局者からの引用として、アメリカが英国南部に位置するフェアフォード基地からB-1型の爆撃機12機を突然撤去したと報じた。

この報告によれば、3機の爆撃機は昨日サウスダコタ州の主要基地に配備された。この突然の逃走は、安全保障上の懸念の激化とある作戦の可能性に続いて起こった。

ニューヨーク・タイムズ紙は付け加えた。フェアフォード基地に配備されていたすべてのアメリカ爆撃機が再びアメリカの主要基地に着陸した。アメリカ当局者は、これらの空軍爆撃機の移動の要因の性質について説明を提供することを拒否した。それらのいくつかは過去数日間にフェアフォード基地に配備されていた。

あるアメリカ当局者も、入手された情報は3週間前の同じ警告の一部であったと述べた。

注意すべきは、フェアフォードの案件が2026年9月27日（1405年メフル5日）日曜日の明け方に開かれたことである。当時、英国警察がフェアフォード王立空軍基地の近くでこの国の5人の市民を逮捕した。この問題は当初、爆発物に関連する疑いで、その後テロ行為の準備という名目で追跡され、その結果、数十の家族が現場周辺から避難した。

英国のフェアフォード基地近くでの安全保障上の事件から数日後、事件の規模に関する曖昧さと、イランが言及された計画との同時性が、この案件を新たな安全保障の物語が形成される場へと変えた。