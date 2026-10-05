サルダール・ファドヴィー：イランの民はアメリカに対して針の先ほどの恐怖も持っていない

アブナ通信社の報道によれば、イスラム革命防衛隊総司令官顧問団の団長サルダール・アリー・ファドヴィーは日曜日の夜、特別ニュース対談で述べた。ホルムズ海峡はこれらすべての長い月の間、間違いなくイランの支配下にあった。

イスラム革命防衛隊総司令官顧問団の団長は続けた。アメリカの軍事力は海洋を基盤としている。つまり、その海軍の中に陸軍も空軍も持っている。したがって、アメリカの軍事力の発現はその海軍にある。

ファドヴィーは付け加えた。アメリカ人は1853年からペルシャ湾に存在していたが、今や初めて、アメリカの艦船がペルシャ湾、ホルムズ海峡、オマーン海だけでなく、インド洋北部にさえ一隻も存在しない。

彼は述べた。アメリカ人は逃亡し、我々の国境から千キロメートル以上も遠ざかった。これは彼ら自身の意志によるものではなく、イスラム共和国イランの威厳とイスラム革命防衛隊海軍の結果である。

サルダール・ファドヴィーは述べた。アメリカ人は、ホルムズ海峡の南部ルートとイランが公式に宣言した範囲外を通って、最大300万から400万バレルの石油を通過させることができると主張している。この数字は、この海峡を通る石油の量と比較して取るに足らない。

イスラム革命防衛隊総司令官顧問団の団長は付け加えた。以前は毎日2000万バレル以上の石油が公式にホルムズ海峡を通過しており、さらにそれに加えて、ある量の石油が非公式に輸出されていた。

彼は続けた。世界の石油輸出の46パーセントがホルムズ海峡を通過していた。言及される20パーセントという数字は、世界の石油消費に関係している。なぜなら多くの国々は自国で生産した石油を消費し、輸出を持たないからである。

ファドヴィーは付け加えた。今やこのルートからの石油輸出は根本的な混乱に直面しており、まさにこのことが世界経済、アメリカ、ヨーロッパに広範な影響を与えている。