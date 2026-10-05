イランは外交の道において真剣である。自衛において真剣であるのと同じように

アブナ通信社の報道によれば、わが国の外相サイード・アッバース・アラグチーは日曜日の朝、テヘランに駐在する大使および外交使節団および国際機関事務所の長の集まりにおいて、地域の情勢に関するイスラム共和国イランの立場を説明し、国連総会第81回会合に派遣されたわが国代表団の外交活動に関する報告を提示した。

イスラム共和国イランが国連総会会合において効果的かつ権威ある存在を示したことに言及しつつ、同外相はニューヨーク滞在中に行われた最重要の措置を説明した。すなわち、60か国以上の大統領および外相ならびに地域的・国際的機関の上級責任者との協議、シンクタンクおよびメディアとの対話などである。

外相は、イランの権利と国益を守るためのイスラム共和国イランの決意を強調し、ホルムズ海峡に7日以内に安全を取り戻すためのイラン提案のイニシアチブについて説明し、世界が緊張の激化を防ぐために外交を利用するイランの善意と持続的な真剣さを明確に目撃していると明言した。

アラグチーは付け加えた。この会合ですべての人にとって明らかになったのは、イスラム共和国イランが外交の道において真剣であるということである。自衛において真剣かつ断固としているのと同じように。

外相は、アメリカの過剰な要求に対するイスラム共和国イランの原則的立場を説明し、明言した。もし敵が再び軍事対決と戦争の道を選ぶならば、イランの応答は過去よりもはるかに強固かつ断固たるものとなるであろう。

アラグチーはまた、イスラム共和国イラン代表団に対するアメリカ当局者の卑劣な行為、とりわけ代表団メンバーの退去を主張したことを非難し、次のように指摘した。イラン代表団の入出国は事前に発表された計画に従って行われた。それにもかかわらず、アメリカ当局者はイランの孤立を印象づけることにおける自らの失敗を埋め合わせるために、虚偽を述べ、イラン代表団が退去させられたと主張した。これは一方で、国連の開催国としてのアメリカの国際的義務違反を明白に認めるものであり、他方で、最も重要な国際的出来事におけるイスラム共和国イランの効果的な存在に対するアメリカ当局者の怒りを示すものである。