モヘッビー将軍：アメリカの戦争はイランとの戦争か、それともアメリカ国民との戦争か

アブナ通信によると、革命防衛隊の報道官ホセイン・モヘッビー将軍は、この国がイラン国民を攻撃した後のアメリカ国民の経済問題のニュースに反応して、ソーシャルネットワークの一つに投稿を公開し、次のように書いた：戦場に新たな部隊を派遣するための莫大な費用、同時にアメリカでの物価の急騰とこの国の石油備蓄からの新たな取り出しは何を意味するのか？！

彼は続けて、質問を提起しながら付け加えた：イランとの戦争なのか、それともアメリカ国民との戦争なのか？