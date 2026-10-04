カシュカヴィ：ニューヨーク協議の内容はイスラマバードと異ならなかった

アブナ通信の記者によると、国会国家安全保障・外交政策委員会の報道官ハサン・カシュカヴィは、外務大臣の姉の葬儀の傍らで記者団に対し、協議の最新状況について次のように述べた：ニューヨークで起きたことは、イスラマバードで提起された同じ議論の延長であり、内容に何の変化も生じていない。

彼は付け加えた：「我々は、これら7つの条件が履行され締結される必要があり、その後、ホルムズ海峡の件について進展が生まれると考えている。」

カシュカヴィはイスラマバードとニューヨークの協議の違いに触れ、次のように述べた：ニューヨークでカタールを仲介者として非直接的な形で提起されたこれら二つの会合の主な違いは、時間的な圧縮にのみあり、立場や協議内容の相違ではなかった。

国会国家安全保障委員会の報道官は続けた：今やアメリカ側がこの件について決定を下さなければならない。私の見解では、ホルムズ海峡の件も、協議後に提起された条件も、協議後の段階にある。

彼はホルムズ海峡の件についても次のように述べた：イランとオマーンの間のホルムズ海峡の一時通過とその回廊に関する協議は明確であり、国会の法律も明白である。したがって、この件は現在、アメリカ当局の決定の領域にある。

カシュカヴィはさらに、アメリカの国内政治の動向に触れ、次のように述べた：どうやらアメリカ人は内部の相違に直面しており、選挙の直前にもある。

最後に彼は強調した：「内容面の問題に関して、新たな協議を必要とする曖昧さは存在せず、この分野での決定はアメリカ側の責任である。」