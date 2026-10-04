ボルージェルディ：国の政策は不変である、我々は立場から後退しない

アブナ通信によると、国会の国家安全保障・外交政策委員会の委員であるアラーオッディーン・ボルージェルディは、記者団に対してイスラム共和国の政策の継続性を強調し、次のように述べた：イスラム共和国の政策は強固かつ堅固に継続され、不変である。

彼はドナルド・トランプ米大統領の最近の発言について、次のように述べた：これらの発言は新しい問題ではなく、我々はこれらの発言と、米大統領の言辞における異常と我々が考えるものに慣れている。したがって、私の見解では心配する必要はない。

ボルージェルディはさらに付け加えた：アメリカ人は自国の選挙を実施するまでは、原則として激しい軍事的・作戦的雰囲気に入ることはないが、もしそのような出来事が起こったとしても、イランの軍隊と国民は完全に準備ができている。

国会の国家安全保障委員会の委員は、アメリカの最近の交渉提案についても次のように述べた：アメリカの最近の提案はカタールを通じて伝えられ、今日の午後に外務大臣と会議を行い、これらの提案の詳細を検討する。

彼は続けた：我々は道を堅固に続け、自らの立場から後退することはない。

ボルージェルディはホルムズ海峡についても次のように述べた：ホルムズ海峡はイラン・イスラム共和国の管理下にあり、この分野におけるイスラム共和国の政策は堅固に継続される。「我々はこの戦争の勝者である。」