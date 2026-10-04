家庭は小さな空、女性は家族の呼吸する空気

Abna通信社の報道によると、文明の根本的な細胞。殉教した革命指導者の思想体系において、家庭は他の機関と並ぶ単なる社会制度ではなく、「社会の主要な細胞」[1] であり、新たなイスラム文明構築計画の根本的な環である。この観点から、家庭の健全さや損傷は国民の未来に直接影響する。真の進歩は、統計や経済指標を超えて、日常生活の奥底と人間関係の中で形づくられるからである [2]。

女性：家を生かし続ける空気

殉教した革命指導者が家庭における女性について描いた最も深い像は、おそらく「ライハーナ」(芳香のある花。繊細で貴重なものを指すコーランおよび伝承上の表現)という表現であろう。同氏は「المرأة ريحانة وليست بقهرمانة」というハディースを根拠に、次のように述べている。「女性とは、家庭の空間に満ちている空気である。あなたがたが空間の中で呼吸するように、空気がなければ呼吸は不可能である。家庭の女性は、この空間における呼吸に等しい。」[3] この表現の繊細な点は「カフラマーナ」の解釈にある。殉教した革命指導者は、アラビア語で「カフラマーン」は英雄ではなく、世話役・使用人を意味すると警告している。すなわち、女性は家の管理者であって、その使用人ではない。家は女性の管理によって回るのであり、強いられた労働によってではない。同氏は、「家事を女性に押し付けないこと」「出産に伴う負担における夫の手助け」「学問と職業における向上の道を開けておくこと」を、女性の確かな権利として挙げている [4]。

愛情：パンよりも大きな権利

殉教した革命指導者は率直にこう述べている。「家庭において、家の女性が持つ最も重要な権利は愛情である。彼女の最も重要な必要であり、最も重要な権利は愛情である。」[5] 同氏は伝承に基づき、男性は自らの愛情を言葉にして表すべきだと強調している。もう一つの大きな権利は「暴力のないこと」であり、一方で退廃した西洋文化は、男性による女性への暴力の事例で満ちている [6]。

コーラン：三つの節、三つの柱

聖クルアーンは、家庭を無味乾燥な社会契約としてではなく、魂の、そして神聖な絆として示している。次の三つの節は、この建物の主要な柱を描き出している [7]。

第一の節——安らぎとマワッダ(愛情):

「وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ」——「そして、彼のしるしの一つは、あなたがたの間から配偶者を創り、彼女たちのもとで安らぎを得させ、あなたがたの間にマワッダ(深い愛情)と慈悲を置かれたことである。まことにその中には、思索する人々にとってのしるしがある。」[8]

第二の節——互いの衣:

「هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ」——「彼女たちはあなたがたの衣であり、あなたがたは彼女たちの衣である。」[9] この節は、夫婦の関係を、それぞれが相手にとっての覆いであり、名誉であり、安らぎの源である関係として描いている。支配的な関係ではない。

第三の節——責任ある後見:

「الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ」——「男性は女性の後見人であり世話をする者である。神が一部の者を他の者より優れさせたゆえに、また彼らが女性のために自らの財産から支出するゆえに。」[10] この節におけるカウワーミーヤ(後見：家族を守り支える責任)とは、安全、福祉、そして情緒的な支えを保証する責任であって、支配を許可するものではない。

第三のモデル：東洋的でも西洋的でもなく

殉教した革命指導者は、「イスラム教徒女性の第三のモデル」[11] を提示することで、中道にして斬新な道を描いた。女性を周縁に追いやる東洋的モデルでもなく、女性を性的・経済的な道具に変える西洋的モデルでもない。このモデルでは、女性は妻であり、母であり、学者であり、社会的・経済的活動家であることを同時に担うことができる。その尊厳と家庭における中心的な役割が損なわれることはない。イスラムの観点から、女性にとって学問、経済、政治の活動の場は完全に開かれており、宗教を根拠にこれらの場から女性を排除する権利は誰にもない [12]。

殉教した革命指導者の思想において、家庭は他の文明的プロジェクトと並んで定義される「プロジェクト」ではなく、すべての文明的プロジェクトの出発点であり土台である。この体系において女性は、家事労働者でも、生産の道具でも、周縁の存在でもなく、呼吸する空気であり、家の管理者であり、安らぎの中心である。もしこれらの柱——マワッダ、愛情、尊厳、そして公正——が家庭に確立されるなら、社会もまた同じ土台の上に確立されるだろう。

脚注:

[1] 革命の殉教した最高指導者、さまざまな階層の女性との会見での演説、2023年1月4日。

[2] シャフラーラーニュース、「殉教した革命指導者の家庭と女性の役割に関する思想的遺産の考察」、2026年7月6日。

[3] 革命の殉教した最高指導者、数千人の女性と少女との会見での演説、2025年12月3日、「ライハーナ」の項。

[4] ミーザーン通信、「殉教した革命指導者の言葉によるライハーナの理解——女性、家族の呼吸する空気」、2026年6月27日。

[5] ハバルオンライン、「母であること、妻であること——家庭における繊細で未来を築く役割」、2026年9月7日。

[6] 革命の殉教した最高指導者、数千人の女性と少女との会見での演説、2025年12月3日、「ライハーナ」の項。

[7] ネフザト、「健全な家族関係に関するコーランの厳選10節」、2024年。

[8] 第30章ルーム章、第21節

[9] 第2章雌牛章、第187節

[10] 第4章女性章、第34節

[11] シャフラーラーニュース、「イスラム教徒女性の第三のモデル——文明戦争への回答」、2025年11月25日。

[12] ミーザーン通信、「殉教した革命指導者の言葉によるライハーナの理解——女性、家族の呼吸する空気」、2026年6月27日。

フィルーゼ・ダルダーリ(研究者、メディア活動家、サイバー空間の活動家)