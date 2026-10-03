革命防衛隊：無代償の脅威の時代は終わった

アブナ通信社の報道によると、イスラム革命防衛隊は「誠実な約束2」作戦の2周年を記念する声明で、メフル月10日をこの作戦と、1403年（2024年）に革命防衛隊航空宇宙軍が占領地の標的に対して行ったミサイル攻撃の想起日とした。

この声明にはこうある：メフル月10日は、歴史的で永続する叙事詩「誠実な約束2作戦」と、1403年におけるイスラム革命防衛隊航空宇宙軍の歴史的で誇り高い攻撃を想起させる。この作戦では、イラン・イスラム共和国が、イスマイル・ハニーヤ殉教者、サイイド・ハサン・ナスラッラー殉教者、革命防衛隊アッバース・ニールフォルーシャーン中将殉教者を含む抵抗戦線の司令官と指導者たちの殉教への応答として、占領地の標的を精密誘導ミサイルと無人機で攻撃した。

革命防衛隊はさらに、この作戦をシオニスト政権の侵略と犯罪への応答に加えて、イラン国民の敵に対する明確なメッセージを運ぶものとした、そして強調した：「無代償の脅威の時代は終わった。いかなる侵害も後悔させ、苦痛を与える応答をもたらすだろう。」

この声明の別の部分では、「誠実な約束2」作戦の設計と実行における革命防衛隊の高級司令官たちの役割に言及し、こうある：この戦略的作戦は、モハンマド・バーゲリー殉教中将の指導と洞察、ホセイン・サラーミー殉教中将の指揮、アミール・アリー・ハジーザーデ殉教中将の技術的天才と攻撃的権威、マフムード・バーゲリー殉教中将の作戦的洞察とジハード精神によって実行され、イラン・イスラム共和国のミサイル力を示した。

イスラム革命防衛隊はまた、抵抗戦線と軍隊の殉教者たちの記憶と名を称えつつ、強調した：最近の戦争におけるイスラム革命防衛隊の権威は、他の軍隊とともに、アメリカとシオニスト政権に対して示され、この機関を友人と敵の目にイラン・イスラム共和国の力の柱の一つに変えた。