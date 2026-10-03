タハト・ラヴァンチ：ロンドンはイランに対する軍事侵略への関与について責任を負うべき

アブナ通信社の報道によると、英国首相のイラン・イスラム共和国に対する根拠のない非難を受けて、テヘランにおけるこの国の大使「ヒューゴ・ショーター」は、木曜日メフル月9日に外務次官政治担当「マジード・タハト・ラヴァンチ」によって召喚され、イランに対する英国政府の破壊的なアプローチの継続に対するイラン・イスラム共和国の強い抗議が伝えられた。

この召喚会議で、我が国の外務次官政治担当は、イラン国民に対する多数の違法行為、特にイランに対する米国・シオニスト軍事侵略の準備と実行のために英国の管轄下にある軍事基地と施設を提供したことに対する英国政府の国際的責任を想起させつつ、強調した：「フェアフォード基地での破壊工作未遂を口実にした根拠のない非難を提起する英国政府の最近の宣伝キャンペーンは、イラン国民に対する軍事侵略への英国の共犯を決して覆い隠すことはできず、英国政府は侵略犯罪と米国およびシオニスト政権によって犯された戦争犯罪への参加について責任を負わなければならない。」

タハト・ラヴァンチは、フェアフォード軍事基地での破壊工作計画をイランに関連付ける英国当局者の根拠のない卑劣な主張を否定しつつ、この件に関する英国政府の公式説明とイランに対するその不適切なアプローチの是正の必要性を強調した。

英国大使は、イラン・イスラム共和国の抗議をロンドンに伝えると強調した。